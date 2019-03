Oud-bevelhebber landmacht Hans Couzy (78) overleden

Voormalig bevelhebber van de landmacht Hans Couzy is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie maandag. Luitenant-generaal Couzy voerde de landstrijdkrachten aan tussen 1992 en 1996 en kreeg in die periode te maken met de oorlog in het voormalige Joegoslavië.

Ook begeleidde Couzy de landmacht tijdens de overgang van een leger bestaand uit dienstplichtigen naar een beroepsleger. “Het was een van de grootste reorganisaties uit de geschiedenis van de krijgsmacht”, aldus Defensie.

Het ministerie omschrijft Couzy als “vriendelijk, scherp en schrander”, en als een “invoelend en enthousiast mens”. Defensie noemt hem ook iemand die “onverstoorbaar, gevraagd en ongevraagd zijn mening gaf”.

Srebrenica

Dat laatste slaat op de ongezouten mening die de generaal verkondigde over de Dutchbat-missie in Srebrenica. In zijn in 1996 gepubliceerde memoires maakte hij duidelijk dat hij vooraf al twijfels had over de haalbaarheid van de opdracht om de moslimenclave te beschermen tegen de Bosnische Serviërs. Ook was er volgens Couzy van alles mis met de uitvoering van de missie.

In de uitvoering van zijn taken liet hij zich echter niet beïnvloeden door zijn kritische denkbeelden, zei Couzy volgens persbureau ANP kort na zijn afscheid in 1996: