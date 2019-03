Na uitschakeling door Ajax keert Zidane terug bij Real

Zinedine Zidane zei over zijn plotse afscheid bij Real Madrid afgelopen zomer dat „het natuurlijk een ‘tot ziens’ kan zijn”. Maar dat de Fransman al na driekwart jaar terugkeert om de zieltogende grootmacht onder zijn hoede te nemen zal hij toen niet voorzien hebben.

Real Madrid kondigde maandagavond het ontslag van trainer Santiago Solari en de opvolging door Zidane (46) aan, allemaal gevolg van de Europese uitschakeling door Ajax een week geleden. De voormalig Franse topspeler won de afgelopen drie seizoenen met Real de Champions League, geen club had sinds de omdoping van de Europa Cup I in 1992 de titel ook maar één keer geprolongeerd.

Maar aan de negen prijzen bij Real zal hij er vermoedelijk dit seizoen geen toevoegen. De achterstand op koploper Barcelona in de competitie bedraagt twaalf punten. Madrid is ook uitgeschakeld voor de beker.

Zidane tekent een contract tot 2022. Hij is de derde trainer van dit seizoen, nadat Julen Lopetegui eerder al ontslagen was. Real onder Solari was aan een goede serie bezig rond de winterstop en won het WK voor clubs, maar half februari stortte de ploeg in. Real verloor in de afgelopen twee weken tweemaal thuis van Barcelona, waardoor de Catalaanse club nu meer Clásico’s heeft gewonnen in de geschiedenis van de rivaliteit tussen beide clubs.

De 4-1 nederlaag tegen Ajax was voor voorzitter Florentino Pérez een onaanvaardbare nieuwe uitglijder. Real is met een omzet van 750 miljoen euro de rijkste club van de wereld. Aanvoerder Sergio Ramos, die geschorst was voor de return tegen Ajax, ging maandag in op de kritiek die hem en Real ten deel viel. De bewust gepakte gele kaart in de heenwedstrijd in Amsterdam was „een fout” die voor „200 procent” zijn verantwoordelijkheid was.

Het maakte voor het aanblijven van Solari niet meer uit, zoals ook de 4-1 zege bij Real Valladolid zondag het noodlot voor hem niet afwendde.