Minister, laat de huisarts uw rommel niet opruimen!

We moeten ons „gezond verstand gebruiken”, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). „De markt in de zorg is op z’n retour, er moet meer samengewerkt worden.” Vele jaren hebben wij, zorgprofessionals, gewaarschuwd voor het destructieve effect van (schijn)marktwerking in de zorg. We hebben gelijk gekregen. De marktwerking in de zorg is een aanfluiting. Vier jaar geleden spijkerden we het ‘Manifest van de bezorgde huisarts’ op de gevel van het ministerie van Volksgezondheid. We ageerden tegen het ‘product-denken’ waarbij de patiënt gezien wordt als consument in een markt, en een zieke patiënt beschouwd wordt als schadelast voor de verzekeraar. Door concurrentie ontstond in de zorg geen samenwerking, maar versnippering. Ongelijkwaardige onderhandelingen met de zorgverzekeraars leidden tot grote frustratie. En de grenzeloze drang naar ‘transparantie’ van partijen die nooit bij patiëntenzorg betrokken zijn, tastte het vertrouwen in de dokter aan. Bovendien ontnam het veel tijd die aan patiënten besteed had kunnen worden. Toezichthouder ACM heeft wel toezeggingen gedaan, maar in praktijk ontbreken doortastende maatregelen. De gevolgen zijn intussen duidelijk en de minister ziet ze ook: grote tekorten aan personeel, gebrek aan fatsoenlijke zorg voor kwetsbare zieken, op lichamelijk en psychisch vlak. En een overdaad aan capaciteit voor medische hulp die lekker in de markt ligt.

Nu vraagt de minister of wij dit willen oplossen door samen te gaan werken. Achterliggende redenering: een deel van de dure ziekenhuiszorg verplaatsen naar de goedkopere huisartsen- en thuiszorg. Kortom: of wij de rommel even willen opruimen. Dan gaan verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bepalen hoe het verder moet, aldus de minister.

Een cruciale denkfout. De enige wijze om de kosten beheersbaar te houden en de zorgsector weer aantrekkelijk te maken om in te werken, is om de medische inhoud niet het financieel-managementdenken leidend te laten zijn. Voorrang geven aan de inhoud kan alleen door de uitvoerders in de zorg medeverantwoordelijk te maken en met hen op gelijkwaardige wijze te spreken over de benodigde en beschikbare middelen. Het zorgstelsel staat inmiddels op imploderen. De gemankeerde marktwerking vreet geld, tijd en motivatie. Minister, ons geduld raakt op, wij verlangen nu écht actie:

1. Stop de marktwerking in de basis van de gezondheidszorg.

2. De zorg voor zieke ouderen en psychiatrische patiënten schiet tekort, door wachtlijsten en slechte organisatie. Ontwikkel alternatieven, met zorgverleners als uitvoerders.

3. Verplicht de zorgverzekeraar tot gelijkwaardige onderhandelingen, in plaats van vast te houden aan hun zelf gekoesterde regie en visie. Maak inhoud leidend zijn.

4. Zorg voor aantoonbare en blijvende reductie van bureaucratie zodat ‘papierwerk’ maximaal twintig procent van de werktijd inneemt van zorgverleners. Voer geen regels in die onzinnige werklast veroorzaken.

5. Toon durf en geef inzicht in de kosten van de miljarden verslindende tussenlaag van managers, controleurs , accrediteurs etcetera.

Minister, de tijd voor vrijblijvende retoriek ligt ver achter ons. Uitspraken als deze verplichten tot daden. Het gezond verstand schreeuwt erom.

Huisartsen-Actiecomité Het Roer Moet Om.