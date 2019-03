Man die werd aangehouden bij flyeractie Wilders was gewapend

De man die afgelopen zaterdag voorafgaand aan een flyeractie van Geert Wilders door de politie in Heerlen werd aangehouden, had een bijl en twee messen bij zich. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) na een tweet van de PVV-leider.

geertwilderspvv Geert Wilders Aangehouden man zaterdag voor het flyeren in Heerlen had - zo vertelde NCTV me vanmorgen - twee messen en een bijl bij zich. Complimenten voor alertheid politie en NCTV. Veel ellende voorkomen. 11 maart 2019 @ 10:42 Volgen

Wilders was afgelopen weekend in Heerlen en Helmond om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voordat Wilders arriveerde, had de politie in Heerlen een man aangehouden. De man maakte “een verwarde indruk”, aldus een woordvoerder van de NCTV.

De NCTV is verantwoordelijk voor de beveiliging van Wilders en heeft de politicus daarom op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Verder wil de NCTV geen details naar buiten brengen. De politie doet nog onderzoek.