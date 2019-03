Koploper VS steeds belangrijker in internationale wapenhandel

Amerika blijft wereldwijd de grootste wapenexporteur. De Verenigde Staten nemen eenderde van de totale wapenexport voor hun rekening. 75% van de wapenexport is in handen van vijf landen: de VS, Rusland, Frankrijk, Duitsland en China. Saoedi-Arabië is de grootste wapenimporteur. Dit blijkt uit het rapport dat het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri maandag publiceerde.

De grafieken zijn gebaseerd op cijfers die 11 maart zijn gepubliceerd door het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Het onafhankelijke instituut doet onderzoek naar bewapening, ontwapening en wapenhandel.

Saoedi-Arabië



Saoedi-Arabië is vooral uitgegroeid tot grootste wapenimporteur ter wereld door de wapens die het nodig meent te hebben voor de oorlog in Jemen. Al sinds 2015 proberen de Saoediërs de verdreven regering van president Hadi weer in het zadel te krijgen.

Verenigde Staten



De Verenigde Staten zijn veruit de grootste exporteur ter wereld. Het land is goed voor ruim eenderde van alle wapens die wereldwijd worden verkocht: 36 procent van het totaal. In een land als Saoedi-Arabië is dat aandeel nog veel hoger. Daar komt 68 procent van de wapens uit de VS.

India



India is al jaren een zeer grote importeur omdat het zich goed wil kunnen verweren tegen twee potentiële vijanden: Pakistan en China. Anders dan andere grote mogendheden beschikt India nauwelijks over een eigen wapenindustrie. Volgens boze tongen is die nooit goed van de grond gekomen omdat politici de steekpenningen bij wapenimport niet wilden missen.