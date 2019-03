Klaver gooit het roer om en richt zich nu op Baudet

Er zijn volgens een woordvoerder van Klaver twee reden om het roer in de campagne om te gooien. Allereerst draait de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen hoe langer hoe meer om het klimaat – wat GroenLinks zelf overigens al maanden roept. Omdat Forum voor Democratie zich fel verzet tegen kostbare klimaatmaatregelen en zelf ontkent dat klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt, vindt GroenLinks het van belang om de kiezer te waarschuwen tegen klimaatsceptici. Voor "effectief en eerlijk klimaatbeleid" moet je bij GroenLinks zijn, zei Klaver in Tilburg. "Op 20 maart is de vraag: winnen de klimaatontkenners of de klimaataanpakkers?"

Het is opvallend dat Klaver zich nu in een duel met Baudet manoeuvreert. Aanvankelijk koos GroenLinks de strategie om zich nadrukkelijk te richten op de coalitie en met name de grootste regeringspartij VVD. Klaver, die op de politieke kalender al naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen kijkt, zou dan het liefst een strijd om het premierschap zien losbarsten tussen hem en VVD-leider Mark Rutte. Onlangs bedankte Paul Rosenmöller, lijsttrekker voor de Eerste Kamer, een uitnodiging voor een dubbelinterview de lijsttrekker van Forum voor Democratie, Henk Otten. "We zijn niet met Forum bezig", luidde een maand geleden zijn met de campagnestaf afgestemde redenering.

Voor het eerst in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week richt GroenLinks-leider Jesse Klaver zijn pijlen rechtstreeks op Forum voor Democratie. Die partij is in zijn ogen nu de belangrijkste electorale concurrentie om straks de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer te worden - een positie die "de sleutel van de coalitie" met zich meebrengt. Dat stelde Klaver maandagavond op een verkiezingsbijeenkomst van GroenLinks in Tilburg.

Kabinet lanceert campagne die waarschuwt voor nepnieuws

Ruim een week voor de Provinciale Statenverkiezingen lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag een campagne die waarschuwt voor de dreiging van nepnieuws. De campagne heeft als titel ‘Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch’ en omvat een site met informatie, een video die online zal worden verspreid en radiospotjes die sinds maandag te horen zijn op publieke, commerciële en regionale zenders.

Minister Ollongren waarschuwt al langer voor de gevaren van nepnieuws en het risico voor beïnvloeding van verkiezingen. Hoewel er volgens het ministerie nog geen aanwijzingen zijn dat nepnieuws in Nederland grote invloed heeft, "wil het kabinet voorkomen dat dat wel gebeurt", staat op de campagnesite. Daarom is deze campagne nu vlak voor 20 maart gelanceerd en loopt hij door tot en met de Europese verkiezingen in mei.

In de video en het spotje zijn mensen te zien die nieuwsberichten lezen op hun telefoon of tablet en "Echt?!" roepen. "Vraag je altijd even af: is het bericht echt of nepnieuws? Als je twijfelt, check dan waar het bericht vandaan komt en bijvoorbeeld of de foto wel hij het bericht hoort."

'Enorme open deur'

Peter Burger, nepnieuwsonderzoeker aan de Universiteit Leiden, noemt de campagne in een eerste reactie "een enorme open deur". "De boodschap dat je niet alles wat je op sociale media leest zomaar kunt vertrouwen, dat weet iedereen inmiddels wel." Hij vindt het ook niet goed dat kranten en tv-journaals "zonder aarzeling als autoriteit worden gepresenteerd". Burger: "Met ons initiatief Nieuwscheckers in Leiden laten we al tien jaar zien dat ook gewone media fouten maken."

Burger vindt het ook jammer dat de site geen voorbeelden noemt. Ollongren wilde dat niet omdat de overheid volgens haar niet moet zeggen wat waar en niet waar is. "Maar construeer dan een voorbeeld", zegt Burger, "nu blijft het bij hele vage handreikingen". Heeft Burger nog een lichtpuntje? Hij noemt het positieve frame dat uitgaat van de slogan "Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch." Burger: "Als dat gevoel bij burgers wordt versterkt is het positief."