Iraanse mensenrechtenadvocaat veroordeeld tot 38 jaar cel

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh is veroordeeld tot 38 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen. Dat heeft haar man Reza Khandan maandag via Facebook laten weten. Het is niet bekend waarvoor ze precies is veroordeeld. Sotoudeh zit al sinds juni in de gevangenis om een celstraf van vijf jaar uit te zitten. Haar man schrijft op Facebook dat daar 33 jaar cel en 148 zweepslagen aan zijn toegevoegd voor een tweede vergrijp.

Sotoudeh werd in juni zonder duidelijke aanleiding opgepakt. Vanuit de gevangenis liet ze weten een straf van vijf jaar te moeten uitzitten. In december maakte haar advocaat bekend dat ze was veroordeeld voor het verspreiden van informatie tegen de staat, spionage en belediging van de opperste leider Ali Khamenei. Volgens persbureau Reuters waren de Iraanse autoriteiten maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Burgerrechten

Sotoudeh staat bekend als onverschrokken mensenrechtenactivist. Zo verdedigde de advocaat afgelopen jaar een jonge vrouw die was gearresteerd omdat ze had gedemonstreerd tegen het verplicht dragen van de hoofddoek. Ook had ze openlijk kritiek op een plan van de Iraanse justitie, dat voorstelde om verdachten in zaken die de veiligheid van het land raken slechts de keus uit een twintigtal door de staat goedgekeurde advocaten te geven.

In 2010 werd Sotoudeh al eens veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf omdat ze anti-Iraanse propaganda zou hebben verspreid en de staatsveiligheid in gevaar zou hebben gebracht. Ze ging in hongerstaking uit protest tegen de slechte omstandigheden in de gevangenis. Ze werd uiteindelijk in 2013 vrijgelaten, aan de vooravond van een bezoek van de Iraanse president Rohani aan de Verenigde Naties in New York.

