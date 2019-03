Import aardagas ruim 2 miljard hoger dan export

Vorig jaar was Nederland voor het eerst netto-importeur van aardgas. Er werd ter waarde van bijna 12 miljard euro aan aardgas geïmporteerd en voor 9,8 miljard euro geëxporteerd: een handelstekort van ruim 2,1 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

Eerder was al duidelijk dat Nederland in 2018 meer gas importeerde dan exporteerde. Het is nu echter voor het eerst dat de financiële gevolgen bekend zijn.

Sinds 2012 is de winning van aardgas in Nederland meer dan gehalveerd. Tegelijkertijd neemt de import al jaren toe, voornamelijk uit Noorwegen en Rusland. In 2018 importeerde Nederland bijna 56 miljard kubieke meter aardgas, een verdubbeling ten opzichte van 2012.

Doordat de afgelopen jaren in de provincie Groningen meerdere aardbevingen plaatsvonden, besloot het kabinet in maart de winning van aardgas in het Groningerveld af te bouwen. Uiterlijk 2030 moet de gaswinning daar volledig gestopt zijn.

Nederland kende sinds de ontdekking van het gasveld in Groningen een handelsoverschot in gas: er werd meer verkocht dan geïmporteerd. In 2012 lag dit overschot zelfs op ruim 10 miljard euro. In dat jaar werd ter waarde van 7 miljard euro aardgas gekocht en ter waarde van ruim 17 miljard euro verkocht, een historisch hoog exportniveau.