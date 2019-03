Het Noordzeekanaal zorgt voor werk en verbinding

‘God schiep de aarde en de Nederlanders schiepen Nederland’ is een gevleugeld gezegde. Dit gaat zeker op voor het Noordzeekanaal. Tweeduizend jaar geleden al vestigden de Romeinen een marinebasis en fort op de huidige plek van de Wijkertunnel. Zij zagen al de potentie in dit gebied, waar noeste arbeiders later met de hand een kanaal zouden graven dat samen met de Deltawerken en de Afsluitdijk een prachtig staaltje Nederlands vernuft is. Het Noordzeekanaal is iets om trots op te zijn. In Het kanaal dat Noord-Holland in tweeën splijt (28/2) is het Noordzeekanaal echter alleen een barrière die Noord-Holland doorklieft, en die voor tegenstellingen zorgt tussen Noord-Hollanders van boven én onder het kanaal. Niets is minder waar. Het Noordzeekanaal is juist een symbool van verbintenis. Een visitekaartje van Nederlandse waterwerken dat al bijna 150 jaar een grote aantrekkingskracht heeft. Nadat Amsterdam door dit kanaal met de Noordzee werd verbonden, ontstond er niet voor niets een economisch krachtig gebied, met de grootste vissershaven van ons land, een staalfabriek en een – tot de dag van vandaag – bloeiende industrie. Een uniek stuk Nederland. Het kanaal verbindt ons juist. Als wethouders Economische Zaken van Velsen en Beverwijk ervaren wij dag in, dag uit de aantrekkingskracht van het Noordzeekanaal. Op ondernemers en op mensen die deze regio zien als de ideale plek om een bestaan op te bouwen. Zo kwamen ons beider voorouders van heinde en verre (respectievelijk Limburg en Italië) naar deze regio om te werken en er zich te wortelen. Tot op de dag van vandaag is het Noordzeekanaal met zijn havens, maakindustrie en logistiek één van de levensaders van Noord-Holland, nee, van Nederland. Ook in tijden dat de samenleving verandert en er met andere ogen naar industrie en havens wordt gekeken. De monding van het Noordzeekanaal blijft een gebied van doeners, van rauwe mensen die de mouwen opstropen en ‘niet lullen, maar poetsen’. Dat verbindt ons. Dat zorgt ervoor dat honderdduizend families hun brood eten. Dankzij het kanaal.

wethouder Economische Zaken in Velsen respectievelijk Beverwijk