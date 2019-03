Het cijferseizoen ontkracht het pessimisme

Analisten keken uit naar de cijfers van de afgelopen weken. In een toch al redelijk bewogen 2018 verliep het laatste kwartaal bijzonder stormachtig. Wat voor weerslag had dit op de jaarcijfers van de Nederlandse fondsen? Het publicatieseizoen is inmiddels bijna voorbij. Dit viel op.

Goed presterende hoofdfondsen

„Over het algemeen ben ik heel tevreden met de cijfers van de afgelopen weken”, zegt Willem Burgers van beleggingsfonds Add Value Fund. Daar sluit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer zich bij aan. „De pessimistische houding waarmee we het cijferseizoen in gingen, is ontkracht.” Dat straalt af van de AEX. Sinds de start van de publicatieperiode op 22 januari steeg de graadmeter met 6,4 procent. De prima presterende hoofdfondsen stuwden die winst. Blikvangers ASML, Shell, ING, Heineken, ASR en Philips meldden goede cijfers.

De opleving van Aalberts

Als één aandeel het verdient uitgelicht te worden, dan Aalberts Industries. Dat zegt zowel Nico Inberg, beursdeskundige bij internetplatform IEX, als Burgers van Add Value Fund. De koers van het industriële conglomeraat daalde vorig jaar tot 36 procent. Inberg: „Het gaat heel slecht met de Duitse auto-industrie. Beleggers dachten dat Aalberts daarin meegetrokken zouden worden.” Daar verkeken ze zich op. De auto-industrie deed de Utrechtse onderneming juist goed, zeiden de jaarcijfers. Inberg: „In die sector is een transitie gaande van diesel naar elektrisch. Het blijkt dat Aalberts met zijn producten meehelpt aan die omschakeling. In een slecht draaiende industrie zitten zij aan de goede kant.”

De financiële aandelen

Een sector die beursvolger Bender in positieve zin opviel was de financiële. Vooraf was hij er beducht voor, met alle onzekerheid die vorig jaar over de markt hing. De jaarresultaten lieten volgens Bender zien dat banken in ieder geval niet terughoudend zijn met het verstrekken van leningen aan met name het bedrijfsleven. Bender: „De banken beschrijven het economisch klimaat nog altijd als zeer sterk.” ING, Rabobank, ASR, NIBC deden het allemaal goed. Opvaller in negatieve zin was ABN Amro. De winst was bijna 20 procent lagere en de bank trekt 85 miljoen extra uit om witwassen te bestrijden. Daar schrok de markt van. In een dag verloor het aandeel bijna 8 procent.

De bouwbedrijven

Inberg van IEX keek op van de resultaten van de bouwers: Heijmans, VolkerWessels, BAM. „Voor het eerst in lange tijd zagen we bij hen geen tegenvallers. Het sentiment in die industrie was de laatste jaren slecht. Elk kwartaal was er wel weer iets anders.” En nu? Door de perikelen rond de veel duurder uitvallende zeesluis bij IJmuiden daalde de winst bij VolkerWessels, maar de orderportefeuille groeide met 10 procent. Bij BAM, dat ook aan de sluis meebouwt, steeg de omzet met 10 procent. En Heijmans meldde winst in al zijn takken.

De tweede helft van 2019

Nog meer dan terugblikken is het jaarcijferseizoen belangrijk voor de vooruitzichten. Wat verwachten de bedrijven van 2019? Daarin ontwaren Inberg en Bender een trend. Inberg: „Iedereen lijkt erop te rekenen dat de boel in het tweede deel van dit jaar weer aantrekt. Over de Brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten moet zeker in juli meer duidelijk zijn.” Duidelijkheid is essentieel voor de financiële markten, zegt Bender. Of de gesprekken tussen May en de EU en tussen Trump en Xi nu goed of slecht aflopen, beleggers weten dan hopelijk waar ze aan toe zijn.