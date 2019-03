Directeuren Ajax jaar lang bedreigd door zaakwaarnemer van speler

Ajax-directeuren Edwin van der Sar, Marc Overmars en Jeroen Slop zouden van 2017 tot en met 2018 zijn bedreigd door Stefano van D., de zaakwaarnemer van toenmalig Ajax-speler Mees de Wit. Hij stuurde de directie onder meer bedreigende berichten en stopte briefjes onder ruitenwissers, meldt het Openbaar Ministerie maandag.

Via WhatsApp en per e-mail zou Van D. teksten hebben gestuurd als deze: “mark my words na 12 maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken. Ik heb al eens 4 jaar opgesloten gezeten en als het moet dan doe ik dit zo weer.” En: “Ik kom je toch vroeg of laat tegen op straat, de supermarkt of de hockeyclub. En hoe jullie mijn stiefzoon kapot hebben gemaakt ga ik ik het zelfde doen bij jullie kinderen.”

Ook dook hij volgens justitie op bij het huis van Overmars, bij het stadion van Ajax en op sportpark De Toekomst, de thuisbasis van Jong Ajax. Voor dat team speelde Van D.’s cliënt De Wit. Ajax had de zaakwaarnemer al per brief verzocht uit de buurt te blijven, aldus het OM. De Wit is voor zover bekend niet een stiefzoon van Van D.

‘Inbreuk op levenssfeer’

Volgens justitie heeft Van D. (32) “opzettelijk inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer” van de directieleden. Waarom de zaakwaarnemer de bedreigingen zou hebben geuit, zegt het OM niet. Van D. heeft in september twee dagen vastgezeten. Woensdag verschijnt hij tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Amsterdam.

Van D.’s speler De Wit kwam in het seizoen 2017-2018 een paar keer in actie voor Jong Ajax, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt. In oktober 2017 werd hij om onbekende redenen uit de selectie gezet. Na twee maanden mocht De Wit terugkeren, maar wedstrijden speelde hij daarna niet meer. Justitie zegt niet of er een verband is tussen het uit de selectie zetten van De Wit en de bedreigingen. De 20-jarige De Wit vertrok vorige zomer naar Sporting Portugal in Lissabon.