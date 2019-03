‘De hoogte van mijn bonus houd ik liever voor me’

in

‘Aanvankelijk wilde ik advocaat worden toen ik aan mijn studie rechten begon. Dat kwam door van die televisieseries waarin de advocaat met de wet als ‘wapen’ altijd zorgt dat alles op zijn pootjes terechtkomt. Dat intrigeerde me.

„Maar tijdens mijn studie vond ik vooral de delen over notarieel recht interessant. Ik vind het leuk om te kijken hoe je de belangen van alle betrokken partijen mee kunt nemen. Bijvoorbeeld in de adviezen die ik bij mijn werk aan ondernemers geef. Als advocaat kom je op voor één partij, als notaris wil je er voor alle betrokkenen het beste uithalen.

„Ik had niet verwacht dat dit me zo zou liggen. Mensen in mijn omgeving reageren ook vaak verbaasd, zo van: ‘Notaris? Dat is toch niks voor jou?’ Het vak heeft een heel stoffig imago, maar in de praktijk gaat dat wat mij betreft niet op.

„Het fijne van werken op een groot advocatenkantoor is dat we vaak met elkaar sparren. Als ik iets niet begrijp, gaan we even zitten. En als ik het ergens niet mee eens ben, kan ik dat ook zeggen, ook al is het tegen mijn meerdere.

„Ik kom uit een groot gezin en heb vier broers en vier zussen. Ik ben van huis uit gewend om met elkaar het gesprek – en soms de discussie – aan te gaan. Daarom weet ik nog niet of ik als eenpitter aan de slag zou gaan als ik eenmaal notaris ben. Voorlopig leer ik in een team het meeste.”

uit

‘Ik heb een prima salaris om van te kunnen leven en krijg jaarlijks een bonus die gebaseerd is op mijn prestaties. Hoe hoog die bonus afgelopen jaar was, houd ik liever voor mezelf. Hij kwam in elk geval zeer goed van pas omdat ik net was verhuisd en ik mijn woning moest inrichten.

„Ik kwam uit een studio en ging naar een appartement, dus ik had weinig meubels. Ik heb een hele mooie bank voor 800 euro op de kop getikt. Aanvankelijk was die duurder, maar ik heb een goeie korting gekregen.”

„Ik moest ook nog een nieuwe eettafel, en omdat ik graag vrienden uitnodig om te komen eten, moest dat wel een grote tafel zijn. Ik heb me verbaasd over hoe duur die dingen zijn. Zeker als het een mooie houten tafel is van een beetje kwaliteit. Uiteindelijk vond ik een nieuwe tafel op Marktplaats voor 300 euro, dus daar heb ik veel geluk mee gehad. Hij moet nog wel even gebeitst, want ik vind hem te licht. En nu nog de eetkamerstoelen. De exemplaren die ik op het oog heb beginnen pas bij 80 euro per stuk…”

„Naast buiten de deur eten en drinken, ga ik ook graag naar concerten, dat kost me maandelijks al snel 50 euro . Vaak wordt het jazz, daar ben ik mee opgegroeid, mijn ouders draaiden dat vaak. Laatst was ik naar hiphoppionier Grandmaster Flash, muziek die ik via mijn broers heb leren kennen. Dat was ook heel gaaf.”