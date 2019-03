De Amsterdam Fashion Week was deze keer een weekend

Nooit was de Amsterdam Fashion Week zo compact als de laatste editie: een showprogramma van slechts twee dagen, gevolgd door een dag met ‘talks’. Ook geen enorme showlocatie op het Westergasterrein of grote tent op het Museumplein dit keer, maar bescheidener locaties in het centrum van Amsterdam: het intieme Compagnietheater op de Kloveniersburgwal (shows) en Atelier de Vijzel (openbare interviews). AFW Studio, had eigenaar Danie Bles het evenement genoemd, om zo duidelijk te maken dat het geen volwaardige modeweek was. Amsterdam Fashion weekend, had ze het ook kunnen noemen.

Met die aanpak was verder helemaal niks mis. Het Compagnietheater bleek genoeg bezoekers te kunnen huisvesten – en was sfeervoller dan tent of Gashouder. Twee dagen shows was niet te weinig, de indeling was ook prettig: op vrijdag lag de nadruk op het experiment, de merken die op zaterdag showden waren wat commerciëler ingesteld.

Restpartijen stoffen

Sjaak Hullekes, wiens eerste mannenmodemerk een paar jaar geleden stopte, introduceerde vrijdag zijn nieuwe mannenmerk Hul le Kus, dat hij samen met zijn vriend Sebastiaan Kramer bestiert. Het wordt gemaakt van restpartijen stoffen en antieke materialen en in Nederland in kleine oplage geproduceerd: rustige, vrij tijdloze mode (m/v), in even rustige kleuren. Net niet uitgesproken genoeg om een hele show lang te blijven boeien, wel sympathiek.

Ninamounah Langestraat showde, ook op vrijdag, dezelfde collectie die ze precies een week eerder ook in Parijs al had laten zien. Daar gaf ze, in het Atelier Néerlandais, een show die begon met een performance van drie gezadelde modellen (ja inderdaad, op hun outfits was een paardenzadel bevestigd), waarvan één on all fours was, op handen en voeten. In Amsterdam koos ze voor een rustiger opzet.

De show van Ninamounah tijdens de Amsterdam Fashion Week. Foto Team Peter Stigter

Het rook in de ruimte naar paarden, er waren wederom zadels, grote cowboyhoeden en chaps (beenkappen), maar in de fraaie ruimte in museumhuis Bartolotti aan de Herengracht – Langestraat was als enige naar een andere locatie uitgeweken – werd niet gedanst of gesashay’ed. De modellen namen er één voor één plaats tegen de muur, terwijl kunstenaar Sam Andrea een tekening maakte.

De collectie – brutale variaties op het (mantel)pak, soms voorzien van referenties aan korsetten, een hoog opgesneden bodysuit of een leren ‘motorpak’– kwam er wel zo goed van tot zijn recht. Ook de collectie van Ninamounah, zoals Langestraats merk heet, was voor een deel gemaakt van bestaand materiaal, overgeschoten kledingstukken op precies te zijn.

Genderloze ontwerpen

Het spektakelstuk van het modeweekend was de show van Maison the Faux, het label van Tessa de Boer en Joris Suk. Zij laten hun uitbundige, genderloze ontwerpen doorgaans in Los Angeles of New York zien, maar komen af en toe terug naar Nederland. Zoals in de zomer van 2017, toen ze een spectaculaire show hadden, waarvoor ze twaalf zonnebanken in de Gashouder hadden laten plaatsen. Ditmaal had hun show het bed als thema: in bedden werd zo wild gedanst dat het dons door de zaal vloog, er was een optreden van een singer-songwriter-violiste, en zo goed als naakte modellen die op bedden werden rondgereden.

AMSTERDAM FASHION WEEK FW19 Links: Hullekes. Midden en rechts: Maison the Faux

Foto’s Team Peter Stigter

Tussen al dat entertainment door was er ook nog mode: negligés, joggingpakken, nachtjaponnetjes en andere, nooit standaard leisurewear, gedragen door een uiterst diverse cast, zowel wat betreft kleur, maat als leeftijd. Dat de kleding een wat ondergeschikte rol in het vrolijke theatrale geheel speelde, was verder niet echt een probleem.

Na afloop van de show kondigde Maison the Faux aan dat het vanaf nu geen bestellingen van winkels meer aanneemt, maar zich vooral wil ontwikkelen als multidisciplinaire creatieve studio. Juist voor ontwerpers die zo breed naar mode kijken, is Amsterdam Fashion Week nog steeds een uitstekend platform.

Performance tijdens de show van Maison the Faux.