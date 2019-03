China houdt nieuwe Boeing aan de grond na vliegtuigramp

China heeft maandag besloten bijna honderd Boeing 737 Max 8-vliegtuigen voorlopig aan de grond te houden naar aanleiding van de vliegtuigramp in Ethiopië zondagmorgen. Het gaat om een kwart van alle 737 Max 8-vliegtuigen in de wereld. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten van de Chinese nationale luchtvaartdienst. Ook Ethiopian Airlines, de luchtvaartmaatschappij die zondag een vliegtuig verloor, heeft haar overige vier 737 Max 8-vliegtuigen tijdelijk buiten werking gezet.

Bij de crash van de Boeing van Ethiopian Airlines kwamen zondagochtend kort na vertrek uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba alle 157 inzittenden om. Het was de tweede keer dat het misging met de Boeing 737 Max 8, die in 2017 in gebruik genomen werd. In oktober stortte een Boeing van de Indonesische vliegtuigmaatschappij Lion Air nog geen kwartier na vertrek in de Javazee. Hierbij kwamen bijna tweehonderd mensen om het leven.

Volgens de Chinese nationale luchtvaartdienst is er “enige mate van overeenkomst” tussen de twee rampen, niet alleen vanwege het vliegtuigtype, maar ook omdat ze beide kort na vertrek neerstortten. Daarom besloot het land voorlopig geen vluchten meer te maken met de 737 Max-8. Of andere landen het voorbeeld van China en Ethiopië gaan volgen, is veelal nog niet duidelijk. Dubai en verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zeiden maandag “vertrouwen te houden” in de Boeing.

Voor de tweede maal in vijf maanden stort een Boeing 737 MAX neer. Er is nog geen verband aangetoond, maar opmerkelijk is het wel.

Indonesië is nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de crash in oktober, maar de voorlopige conclusie is dat nieuwe software bedoeld om stall (overtrek) te voorkomen, niet goed functioneerde.

VN-conferentie

Het is nog niet duidelijk wat er zondagochtend misging met de Boeing in Ethiopië. Kort voor het neerstorten nabij Addis Abeba vroeg de piloot de verkeersleiding of het goed was terug te keren. Volgens website FlightRadar24, die vluchtgegevens analyseert, was er sprake van een “onstabiele verticale snelheid” na het opstijgen.

Onder de slachtoffers waren passagiers van meer dan dertig nationaliteiten, onder wie 32 Kenianen en 18 Canadezen. Aan boord zat waarschijnlijk een tiental medewerkers van de Verenigde Naties. Ze reisden naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi voor een grote VN-conferentie.