Bouteflika gaat toch niet voor vijfde termijn als president Algerije

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika gaat zich toch niet kandidaat stellen voor een vijfde termijn. Dat heeft hij maandag laten weten in een boodschap die integraal is gepubliceerd door het Algerijnse persbureau APS. De afgelopen weken woedden in Algerije hevige protesten omdat de 82-jarige Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar had gesteld.

Bouteflika liet ook weten dat de verkiezingen, die gepland stonden op 18 april, worden uitgesteld. Daarnaast komt er volgens de president een nieuwe grondwet, waar het volk zich in een referendum over mag uitspreken. Pas als de grondwet klaar is, komen er nieuwe verkiezingen. Bouteflika kondigde tevens hervormingen in de regering aan, zonder toe te lichten wat die precies zullen inhouden. Een eerste wisseling heeft inmiddels al plaatsgevonden: de premier is opgestapt en vervangen.

De huidige, vierde termijn van Bouteflika loopt nog tot eind april, maar waarschijnlijk blijft hij wegens het uitstel van de verkiezingen langer aan. Daar lijkt hij in zijn verklaring op te wijzen, door te zeggen dat hij “de plichten en rechten van het presidentschap” wil overdragen “aan de opvolger die het Algerijnse volk vrij heeft verkozen”.

Bejaarde elite

Demonstranten gingen ook afgelopen weekend massaal de straat op - vrijdag was hoofdstad Algiers zelfs het toneel van de grootste protesten in bijna dertig jaar. De betogers uitten hun boosheid over de corruptie en werkloosheid in Algerije. En ook over de bejaarde Algerijnse elite, die in hun ogen vernieuwingen tegenhoudt. Bouteflika, sinds 1999 aan de macht, is de voornaamste exponent van de generatie machthebbers van wie velen in de jaren vijftig en zestig nog hebben gestreden voor onafhankelijkheid.

Bouteflika zei maandag dat hij begrip heeft voor zijn protesterende landgenoten. Hij sprak zijn lof uit voor het “vreedzame karakter” van de betogingen. “De nieuwe republiek zal het domein zijn van de jonge generaties Algerijnen”, aldus de president. “Zij zullen de vruchten plukken van de ontwikkeling van het Algerije van morgen.”

Afgelopen zondag keerde Bouteflika terug in Algiers na een verblijf van twee weken in een Zwitsers ziekenhuis. Daar verbleef hij voor “medische onderzoeken”, aldus persbureau AFP. Bouteflika kwakkelt met zijn gezondheid sinds hij in 2013 werd getroffen door een beroerte. Hij zit in een rolstoel en vertoont zich nog maar zelden in het openbaar.