Binkbeats in Kytopia is een band in zijn eentje

Pop Binkbeats Gehoord: 8/3 Kytopia, Utrecht. Herhaling: 7/4 Rotown, Rotterdam; 16/4 Oosterpoort, Groningen. Meer data: binkbeats.com

Frank Wienk, alias Binkbeats, staat in zijn eentje op het podium maar laat een volledige band klinken. Nu is het tegenwoordig niet uitzonderlijk dat één artiest een bandgeluid voortbrengt. Maar het is wel bijzonder als nagenoeg alle klanken live worden gespeeld. De Nederlander Binkbeats (36) zingt, speelt bas, marimba, drum, percussie en keyboards tegelijk – middels zijn virtuoze loop-techniek (ter plekke neem hij stukjes van losse instrumenten op die eindeloos worden herhaald). Het is zinsbegoochelend om hem bezig te zien. In hoog tempo bouwt Binkbeats de orkestraties op, met precieze bewegingen voegt hij accenten toe, zoals een dreun op een ijzeren plaat. En als alles loopt, wijdt hij zich aan een ontspannen patroontje op de marimba.

Op het podium van Kytopia geeft Binkbeats op deze vrijdagavond zijn laatste optreden aldaar. Want het oude Tivoli-gebouw aan de Oude Gracht in Utrecht, waarin Kytopia is gevestigd en waar Binkbeats een werkruimte heeft, wordt eind maart definitief gesloten. Voor de uitverkochte zaal weefde Binkbeats, die het conservatorium volgde in de richting drum en percussie, een tapijt van ritme: de klank warm en diep, soms bewerkt tot rafelig. Soms is het ritme verfijnd, soms speelt hij een zware hiphopbeat op een drumstel, of danst de zaal op zijn stuwende house.

Foto AvivaBing

De ritmes worden aangekleed door vliedende geluiden, die een melodie suggereren. En hij zingt, met een mooie hoge stem die onnadrukkelijk maar toch sfeervol is. Daardoor werd het nieuwe ‘Bylina’ een toegankelijke popmelodie. Dit soort nummers worden afgewisseld met volledig instrumentale stukken die soms willekeurig klinken. Zo is de set niet helemaal in evenwicht en wat stroef. Maar net als bijvoorbeeld bij Nils Frahm, is het zien van Binkbeats’ live-uitvoering een indrukwekkende ervaring.