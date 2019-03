Ballonverbod rukt op: in 17 procent van de gemeenten is oplaten nu verboden

Dat blijkt uit een inventarisatie van Stichting De Noordzee. Vorig jaar gold in 5 procent van de gemeenten een verbod, nu is dat in 17 procent. Het aantal gemeenten met een ontmoedigingsbeleid is ook toegenomen: van 19 naar 23 procent.

Ballonnen eindigen vaak in de natuur, waar dieren ze kunnen opeten of verstrikt raken in de linten die eraan vastzitten. Amsterdam was in 2015 de eerste gemeente die het oplaten van ballonnen tijdens evenementen verbood. Recentelijk kondigden onder andere Utrecht, Tilburg en Den Bosch een verbod aan.

De groei van het aantal verboden komt onder meer door acties van Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation, Vereniging Kust & Zee. In 2014 begonnen ze de campagne Die Ballon Gaat Niet Op, waarbij ze gemeenten, scholen, Oranjeverenigingen en organisaties vroegen geen ballonnen op te laten.

Ballonnenbedrijven zien hun omzet dan ook teruglopen . Grote ballonoplatingen komen bijna niet meer voor, zegt Pim Santhuizen van branchevereniging De Groene Ballon. „Vroeger reden we met Koninginnedag van plaats naar plaats. Dat is nu gereduceerd tot bijna nul.” Santhuizen kent bedrijven die zijn gestopt en verwacht dat er binnen de branche een verschuiving zal optreden. „Bedrijven zullen er meer activiteiten naast gaan doen”, denkt hij.