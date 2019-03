Animatiefilmer Rosto hield van duister en macaber

Rosto (echte naam Robert Stoces, geboren in Leeuwarden) maakte zijn filmdebuut in 1999, met de korte animatie Beheaded. Later volgden onder andere Jona/Tomberry (2005) en de vierdelige serie Thee Wreckers. Vorige week vrijdag maakte zijn producent bekend dat hij was overleden.

In zijn animaties spelen griezelige nachtmerriefiguren met lange ledematen en vervormde gezichten een belangrijke rol. Daardoor vertoont zijn werk gelijkenissen met dat van de Amerikaanse regisseur Tim Burton (Corpse Bride, The Nightmare Before Christmas).

Naast korte films maakte hij ook muziekvideo’s, zoals de clip van het lied The Dark van Anouk. In de clip, waarvoor Anouk en hij in 2000 een TMF-award kregen, mengt Rosto animaties met live-action beelden van de zangeres. Daarnaast was hij zelf actief als muzikant en schreef hij de filmmuziek voor zijn korte films gedeeltelijk zelf.

The Monster of Nix, een macabere animatiefilm in musicalvorm uit 2011, was dat jaar de Nederlandse Oscar-inzending voor beste korte animatiefilm. Zanger Tom Waits en Monty Python-regisseur Terry Gilliam deden mee aan de film als stemacteur. Rosto won hiermee de prijs voor beste filmmuziek op het Internationale Kortfilmfestival in het Franse Clermont-Ferrand. Ook NRC was destijds lovend over The Monster of Nix.

Bekijk hier de trailer van The Monster of Nix

Het Nederlands Filmfestival laat in een persbericht weten dat Rosto bezig was met de voorbereiding van een speelfilm. In 2018 verscheen Reruns, het laatste deel van de Thee Wreckers-serie, en tevens de laatste voltooide productie van Rosto.