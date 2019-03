Amsterdammer (18) dreigde met aanslag op scholieren

De politie heeft afgelopen december een 18-jarige Amsterdammer opgepakt omdat hij had gedreigd een schietpartij op een school te plegen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie maandag naar aanleiding van berichtgeving van AT5. De man zit nog vast en moet volgende week donderdag voor de rechter verschijnen.

Justitie meldt dat de verdachte op YouTube onder een filmpje heeft geschreven dat hij bezig was met het plannen van een school shooting. Hij had ook al een bivakmuts, messen en “een voorwerp dat makkelijk tot vuurwapen kon worden omgebouwd”, aldus een OM-woordvoerder. Op de telefoon van de man vonden rechercheurs informatie over wapens en zelfmoord. Ook had hij filmpjes van schietpartijen op scholen in het buitenland en bomaanslagen.

De man wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf en – omdat hij al wapens en andere benodigdheden had verzameld – voorbereiding van moord of doodslag. Van een concrete dreiging was volgens justitie nog geen sprake: de man had het niet over een specifieke datum of een specifieke school.

De woordvoerder van het OM kon maandag niet zeggen of de verdachte zelf nog op school zat. Zijn aanhouding werd niet eerder bekendgemaakt vanwege zijn leeftijd en persoonlijke omstandigheden. Wat die omstandigheden waren, zegt justitie niet.