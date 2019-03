Aanklacht tegen ING wegens fraude met obligaties

Pensioenfondsen in de Verenigde Staten zijn een rechtszaak begonnen tegen ING en negen andere banken wegens jarenlange manipulatie van de handel in Mexicaanse staatsobligaties. Dat blijkt uit het eind vorige week gepubliceerde jaarverslag van ING en uit Amerikaanse rechtbankdocumenten.

De aangeklaagde banken – naast ING onder meer Deutsche Bank, Barclays, Banco Santander en JP Morgan – zouden van 2006 tot en met april 2017 hebben gefraudeerd bij de handel in Mexicaanse staatsobligaties. De tien banken hadden het exclusieve recht Mexicaanse staatsobligaties te plaatsen en te verhandelen. Mexico gunde hun het privilege deze miljardenmarkt te onderhouden op voorwaarde dat de banken bij de wekelijkse veiling ook zouden bieden op minder aantrekkelijke staatsobligaties.

In 2017 meldde de Mexicaanse toezichthouder Cofece ‘concurrentieverstorend gedrag’ op de markt voor staatsobligaties. Daarop zou een van de betrokken banken zich als klokkenluider hebben gemeld, met het oog op strafvermindering.

Biedingen afgestemd

Volgens de aanklacht van de pensioenfondsen hebben de banken „samengespannen” om de prijzen van staatsobligaties „te manipuleren”. In de eerste plaats zouden ze hun biedingen op de Mexicaanse staatsobligaties hebben afgestemd om zo tegen lagere prijzen te kunnen kopen. Die obligaties zouden ze vervolgens tegen te hoge prijzen hebben doorverkocht. En ten slotte zouden ze, als de obligaties eenmaal waren doorgeplaatst, een kunstmatig groot verschil tussen bied- en laatkoersen (spread) hebben gecreëerd om meer aan de handel te kunnen verdienen.

De manipulatie doet sterk denken aan de Libor-rentemanipulatie (2013) waarbij handelaren van diverse banken voor eigen gewin samenspanden. In die affaire trof Rabobank een miljoenenschikking, net als Barclays en Deutsche. Die laatste twee zijn nu weer aangeklaagd in het Mexicaanse schandaal.

De zaak tegen de tien banken loopt in New York en is aangespannen door acht pensioenfondsen die via deze banken belegden en handelden in Mexicaanse staatsobligaties. Het gaat onder meer om het pensioenfonds van de gemeente Boston en dat van brandweermannen in Oklahoma. Zij zouden honderden miljoenen dollars in de Mexicaanse obligaties hebben gestoken. Hoeveel schade zij claimen is niet bekend. Ze hebben andere gedupeerden opgeroepen zich bij hun procedure aan te sluiten.

Bewijs

Volgens de pensioenfondsen is er voldoende bewijs om hun aanklacht te staven. Zo wijzen ze erop dat de biedingen op veilingen van obligaties, nadat het vermeende bankenkartel was opgerold, opeens sterk varieerden, tot wel 36 procent. Mogelijk komt er nog meer bewijs; de bank die zich als klokkenluider meldt, moet dat leveren om voor strafvermindering in aanmerking te komen.

Dat ING de aanklacht in haar jaarverslag vermeldt, betekent dat de bank die serieus neemt. Ze kan nog geen inschatting maken van de invloed ervan op haar financiële positie en/of reputatie. ING schrijft in haar jaarverslag zich tegen de beschuldigingen te zullen verweren. De bank wil daar desgevraagd niets aan toevoegen.

