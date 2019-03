Zeker 30.000 mensen in Amsterdam op de been voor klimaat

Naar schatting 35.000 mensen hebben zondag meegelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dat zegt de Amsterdamse gemeente. De organisatie achter de mars schatte het aantal deelnemers op 30.000. De demonstratie ging om 13.00 uur van start op de Dam. Via het Rokin en de Vijzelgracht liepen de demonstranten naar het Museumplein.

Ondanks de drukte was de sfeer volgens een woordvoerder van de Amsterdamse gemeente goed. Om 15.00 uur ‘s middags waren er geen ongeregeldheden geweest, stelt de politie. Wel begonnen de demonstranten eerder dan gepland aan de route omdat het op de Dam te druk werd. De mars is een initiatief van een aantal organisaties, waaronder Milieudefensie, Greenpeace en Oxfam Novib. Doel van de demonstratie is om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek, zowel aan de politiek als aan het bedrijfsleven.

De demonstratie werd afgetrapt door cabaretiere Claudia de Breij en rapper/zanger Typhoon. Heleen de Coninck, klimaatwetenschapper van het VN-panel IPCC, hield een toespraak waarin zij opriep om de klimaatopwarming niet tot boven de 1,5 graden te laten komen, zoals is vastgelegd in het Parijs-akkoord. Naast de organisatoren sloten nog eens vijftig maatschappelijke organisaties en partijen zich aan bij het protest.

Dutch citizens gatber for largest climate protest ever in The Netherlands. At Dam square, it's massive. To demand fair and honest climate policy. #klimaatmars #climatejustice pic.twitter.com/QSBEpvrDI4

