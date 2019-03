Wanhopige Venezolanen worden nog wanhopiger

Doden in ziekenhuizen, couveuses en mortuaria zonder stroom, scholen en winkels die dicht zijn en een complete ontregeling van het openbare leven. De grote stroomstoring, die met enkele tussenpozen Venezuela nu al sinds vorige week donderdag teistert, veroorzaakt chaotische taferelen in een land dat toch al in enorme crisis verkeert.

Volgens de Venezolaanse NGO Codevida zijn er dit weekend zeker vijftien doden gevallen in verschillende ziekenhuizen als gevolg van de storing: zo viel 95 procent van alle dialysemachines uit waardoor patiënten niet behandeld konden worden en mensen overleden. „De paar machines die nog werken worden nu dankzij generatoren draaiende gehouden, maar ze dreigen binnenkort zonder brandstof te zitten”, aldus Codevida-directeur Francisco Valencia.

Oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó die zich in januari uitriep tot interim-president, sprak van bijna tachtig doden, maar zei ook nog te wachten op een officiële bevestiging. Hij zei ook dat hij zich in het parlement sterk zal maken voor het uitroepen van de noodtoestand.

‘Elektriciteitsoorlog’

De grote black-out begon donderdagmiddag lokale tijd in de Gur hydro-elektriciteitscentrale, goed voor 80 procent van de energievoorziening. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Experts en personeel van de elektriciteitscentrale laken gebrekkig onderhoud en minimale investeringen, gevolgen van de crisis die Venezuela nu al zo’n vijf jaar teistert.

Maar de socialistische president Nicolás Maduro wees onmiddellijk richting de Verenigde Staten die volgens hem een ‘elektriciteitsoorlog’ zijn gestart tegen Venezuela en samen met Guaidó, die door de VS en meer dan 50 andere landen wordt erkend als interim-president, probeert zijn regime omver te werpen. Net toen de stroom weer bijna hersteld was, werd er volgens Maduro opnieuw ‘sabotage’ gepleegd en was er sprake van een cyberaanval door de VS, aldus de president op Twitter.

Door de stroomuitval worden de Venezolanen, die lijden onder chronische voedsel- en medicijntekorten en een hyperinflatie die dit jaar kan oplopen tot 10 miljoen procent, nog wanhopiger.

Via WhatsApp schetst Melvin Chacón, een filmproducer uit Caracas, de omstandigheden waar hij zich na 64 uur zonder stroom in bevindt.

„Ik woon in een flatgebouw op een van de hoogste verdiepingen en daar is al dagen geen stroom en geen water. Ook ben ik vrijwel afgesloten van internet en telefoon, WhatsApp werkt nog en ik probeer zoveel mogelijk met de buitenwereld te communiceren omdat we hier verstoken zijn van informatie. De meeste winkels zijn dicht en het hele betalingssysteem ligt plat.”

Door de hyperinflatie is er al tijden nauwelijks contant geld te krijgen en betalen Venezolanen gewoonlijk via hun pinpas of via telefonisch overmakingen direct aan de kassa. „Nu er geen elektriciteit meer is kan dat niet. Winkeliers willen de lokale munt, de bolívar soberano niet, en eisen nu Amerikaanse dollars, maar wie heeft er nou dollars in Venezuela? Alleen de elite kan zich dollars permitteren, verder niemand”, zegt hij.

Door de stroomstoring is het weinige eten in de koelkast van Mercedes Dávila uit de volksbuurt Catia snel bedorven, laat ze via een moeizame telefoonverbinding weten. Afgelopen vrijdag moest ze bijna anderhalf uur lopen om op haar werk te komen omdat de metro niet reed vanwege de stroomstoring.

„In de wijk waar ik werk komt geen bus. Ik ben schoonmaakster en krijg per dag betaald. Kom ik niet, dan verdien ik niets, kom ik te laat dan verlies ik mijn baan. We leven hier al in een hele moeilijke situatie, door de stroomstoring wordt het nog zwaarder”, zegt ze.

Ondraaglijke stank

Op de kraamafdeling werden baby’s ter wereld gebracht onder het licht van mobiele telefoons van verpleegsters en soms zelfs met kaarslicht. In het mortuarium van Caracas konden lijken niet worden gekoeld, omwonenden klaagden over een ondraaglijke stank.

Zaterdag gingen zowel aanhangers van Maduro als Guaidó de straat op om te protesteren. Volgens lokale en internationale media waren er bij de anti-regeringsprotesten tienduizenden mensen en trok het pro-regeringsprotest van Maduro enkele duizenden aanhangers. Hoe langer de stroomstoring duurt, hoe explosiever de situatie wordt, vreest Melvin Chacón.

„Ons land takelt verder af en mensen raken gefrustreerd, er kunnen rellen uitbreken en de situatie kan verder exploderen”, appt hij.