Tweede crash met nieuwe Boeing

Over een gebied zo groot als een voetbalveld liggen de brokstukken van de Boeing van Ethiopian Airlines verspreid. Foto’s tonen schoenen, koffers en andere persoonlijke bezittingen in de omgewoelde grond, nabij de Ethiopische stad Bishoftu.

Zondagmorgen stortte het toestel neer, kort na vertrek uit de hoofdstad Addis Abeba. Alle 157 passagiers en bemanningsleden kwamen om. Aan boord waren passagiers van 35 nationaliteiten, onder wie 32 Kenianen en 18 Canadezen. Ze reisden naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi, waar deze maandag een grote VN-conferentie begint. Onder de slachtoffers is waarschijnlijk een tiental medewerkers van de Verenigde Naties.

Volgens de topman van Ethiopian Airlines waren er voorafgaand aan de vlucht geen problemen bekend met het toestel. Via Twitter zegt Boeing „de situatie te monitoren”. De Ethiopische premier Abiy Ahmed bracht condoleances over „namens de regering en de Ethiopische bevolking”.

Wat er precies misging, is nog onduidelijk. De piloot vroeg toestemming aan de verkeersleiding om terug te keren. Website FlightRadar24 analyseerde vluchtgegevens en constateerde een „onstabiele verticale snelheid” na de start.

Hoewel de oorzaak van de crash van vlucht ET 302 nog onduidelijk is, gaat de meeste aandacht in eerste instantie uit naar het vliegtuigtype. Twee dingen zijn opmerkelijk: de Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines was vier maanden oud en hetzelfde model verongelukte eind oktober in Indonesië. Onderzoek van Ethiopische instanties, de Amerikaanse National Transportation Safety Board en Boeing moet uitwijzen of er een relatie is tussen de rampen.

De schok moet zondag groot zijn geweest op de kantoren van Boeing in de VS, in Chicago en Seattle. Een crash met ‘jouw’ vliegtuig is vreselijk, twee crashes met honderden doden binnen vijf maanden met hetzelfde nieuwe model is een nachtmerrie. De reputatie van de Boeing 737, de pijler onder het concern, staat op het spel.

Jong paradepaardje

De B737 MAX 8 is een jong paradepaardje van Boeing, voorbestemd om een grote rol te gaan spelen in de verwachte groei van de mondiale luchtvaart de komende twintig jaar. De originele 737 stamt uit 1967 en is wereldwijd geliefd als toestel voor de middellange afstand. De MAX-serie is de vierde generatie van het toestel, opvolger van de Next Generation-serie (737-700, 800 en 900). Er zijn vier varianten (MAX 7, 8, 9 en 10), oplopend in omvang. De verschillen betreffen met name het aantal stoelen en de actieradius. De MAX 8 heeft tussen 162 en 178 stoelen en vliegt maximaal 6.570 kilometer. Boeing verwacht dat de MAX 8 de populairste variant van de serie wordt, verantwoordelijk voor 65 procent van de vraag.

De eerste vlucht vond plaats begin 2016, het eerste exemplaar werd in mei 2017 geleverd aan het Indonesische Malindo Air, dochter van Lion Air. De MAX-serie is het antwoord van Boeing op de A320 neo van de Europese concurrent Airbus. Beide series zijn dankzij betere aerodynamica en slimmere motoren zuiniger en stiller dan hun voorgangers. De MAX 8 verbruikt 14 procent minder brandstof en is 40 procent stiller dan zijn voorganger, de 737-800.

Met de vraag zit het wel goed. Volgens opgave van Boeing hadden 78 klanten in januari 5.011 MAX-vliegtuigen besteld, waarvan er 350 zijn geleverd. De grootste klanten zijn Southwest Airlines (280 vliegtuigen besteld, 31 geleverd), flydubai (251 besteld, 14 geleverd) en Lion Air (201 besteld, 14 geleverd). Ook Ryanair en Norwegian hebben meer dan 100 MAX-vliegtuigen besteld.

De Ethiopische maatschappij, de grootste van Afrika en met een goede reputatie, groeide de laatste jaren snel en heeft een jonge vloot. Van de dertig bestelde MAX-toestellen zijn er vijf geleverd. Het verongelukte toestel was half november geleverd.

In Nederland vliegt alleen TUI fly, de maatschappij van reisorganisatie TUI, met de B737 MAX 8. Van de zes bestelde exemplaren zijn er nu drie geleverd. Een woordvoerder laat weten dat TUI fly „nu geen aanleiding heeft om aan te nemen dat we onze vliegtuigen niet veilig zouden kunnen inzetten”. Het bedrijf zal eventuele extra aanwijzingen van Boeing en luchtvaartautoriteiten opvolgen. Corendon ontvangt dit en volgend jaar twee MAX 9-vliegtuigen.

Op 29 oktober 2018 stortte een B737 MAX 8 van de Indonesische maatschappij Lion Air in de Javazee. Alle 189 inzittenden kwamen om. Dat vliegtuig was twee maanden oud. Net als in Ethiopië ging het kort na de start mis. Het onderzoek naar de oorzaak is nog niet afgerond, maar de voorlopige conclusie is dat nieuwe software van Boeing, bedoeld om stall (overtrek) te voorkomen, niet goed heeft gefunctioneerd.