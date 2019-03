Turkije zet drie Duitse journalisten het land uit

Twee Duitse journalisten hebben zondag Turkije verlaten, omdat de Turkse autoriteiten hun accreditatie niet wilden verlengen. Eerder deze week vertrok een derde Duitse journalist. De drie werkten voor de zenders ZDF en NDR, en de krant Der Tagesspiegel. Thomas Seibert, die al 22 jaar in Turkije werkte, zegt zonder opgaaf van reden te zijn geweigerd.

Seibert, Jörg Brase (ZDF) en Halil Gülbeyaz (NDR) hadden geen nieuwe persaccreditatie toegewezen gekregen, terwijl buitenlandse journalisten die wel nodig hebben om te kunnen wonen en werken in Turkije. Vorige week vrijdag kregen ze alle drie een mail van de Turkse overheid, die ze tien dagen gaf om het land te verlaten. Het is voor het eerst dat Turkije journalisten van buitenlandse media het werken op deze manier onmogelijk maakt.

In 2018 zaten voor het derde achtereenvolgende jaar de meeste journalisten vast in China, Egypte en Turkije.

Volgens Brase probeert Turkije hem en andere internationale journalisten onder druk te zetten. “Kritische Turkse media zijn al monddood gemaakt. Dat proberen ze nu ook met buitenlandse journalisten”, zei hij volgens AP vlak voor vertrek op de luchthaven van Istanbul. “Ik denk alleen niet dat het gaat lukken, en dat Turkije bovendien vooral zichzelf hiermee beschadigt.” Zijn werkgever ZDF gaat de uitzetting aanvechten, zei Brase.

Persvrijheid

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft de uitzetting van Seibert, Brase en Gülbeyaz veroordeeld: “Wanneer journalisten gehinderd worden in hun werk, is er geen sprake meer van persvrijheid”, zei hij zaterdag in een interview met Tagesspiegel. “Het is onacceptabel dat buitenlandse journalisten hun werk niet kunnen doen in Turkije.” Hij gaat de kwestie aankaarten bij zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu.

Het is niet voor het eerst dat Duitsland en Turkije met elkaar in conflict zijn over de positie van journalisten. In 2017 werden Die Welt-journalisten Deniz Yücel en Mesale Tolu opgepakt, omdat de Turkse regering ze verdacht van onder meer spionage en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Yücel werd een jaar lang vastgehouden in een Turkse cel. Tolu werd eerder vrijgelaten, maar kreeg een uitreisverbod opgelegd door de Turkse regering.