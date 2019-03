Syrische strijders hervatten aanval op laatste IS-bolwerk Baghouz

Strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben zondagmiddag hun aanval hervat op de Syrische plaats Baghouz, het laatste bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Er zouden al bombardementen zijn uitgevoerd op IS-doelen en “hevige gevechten” zijn uitgebroken, meldt SDF-woordvoerder Mustafa Bali op Twitter.

Het offensief lag sinds begin deze maand stil om burgers de kans te geven te vluchten. Volgens de door de Verenigde Staten gesteunde SDF zijn er sinds zaterdag geen vluchtelingen meer uit de IS-enclave vlak bij de Iraakse grens. Observatie-eenheden zouden bovendien geen burgers meer waarnemen in het gebied.

Bijna twee weken geleden verklaarde SDF-woordvoerder Bali Baghouz ook al vrij van burgers. “Er zitten nu alleen nog terroristen”, zei hij toen. Dat bleek later anders te liggen. De afgelopen dagen ontvluchtten nog circa 15.000 mensen het gebied. Het waren vooral vrouwen en kinderen van IS-strijders. Honderden mannelijke IS’ers werden gevangen genomen door de overwegend Koerdische SDF.

Guerilla-oorlog

De vraag is nu hoe lang het nog gaat duren voor de SDF de jihadisten verdreven hebben uit Baghouz. Volgens persbureau AP hebben de SDF dit weekend gezegd dat ze drie dagen nodig hebben. Binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie gaan sommige hooggeplaatste figuren er echter vanuit dat de strijd zich nog wel een paar weken kan voortslepen, aldus AP. Het is onduidelijk hoe veel IS’ers er nog in Baghouz zijn.

Als Baghouz heroverd wordt op IS, betekent dat nog niet dat de terreurorganisatie ook definitief verslagen is. In het oost-Syrische woestijngebied tussen Palmyra en Deir es-Zor zouden zich nog plukjes militanten ophouden. Verwacht wordt ook dat sommige IS-strijders zullen proberen om hun strijd voort te zetten via een guerilla-oorlog, waarbij ze vanuit hun schuilplaatsen aanslagen plegen.