Suzanne Schulting is nu écht de allerbeste

Ooit waren toernooien van Suzanne Schulting vermoeiende exercities om te aanschouwen. Ze begint er al jaren aan als een van de favorieten en elke keer ging er een hoop mis, was de hysterische vreugde ondergeschikt aan de plengende tranen, werd er nagepraat over haar grilligheid, ingepakt, en weer doorgegaan. Snel vergeten.

Maar er is een Suzanne Schulting voor en een Suzanne Schulting na de Winterspelen van Pyeongchang van vorig jaar. Zij wist dat zelf al en na het afgelopen shorttrackseizoen weet de rest van de wereld het ook. In iets meer dan een jaar is Schulting nu olympisch, Europees en wereldkampioen shorttrack geworden. In Sofia mocht ze zondag als bevestiging het goud om haar nek hangen: zij, dat grillige talent, is nu écht de allerbeste shorttrackster ter wereld.

Tot haar olympische goud op de 1.000 meter in Pyeongchang waren de pieken bij haar hoog en de dalen heel diep. Haar agressieve, aanvallende manier van schaatsen leverde succes op, maar ze vergooide er ook potentiële titels mee als het doorsloeg. Ze verknalde toernooien omdat ze die rauwe benadering nooit constant kon vasthouden, vier afstanden in een weekend lang. Dan was er die emotionele persoonlijkheid die ze zelf nog niet goed leek te kunnen kanaliseren. Uitschieters, dat waren de prijzen die ze soms wel pakte.

Schulting wilde zó graag laten zien dat het goud op de Spelen geen toevalstreffer was, zo zei ze eind vorig jaar voor haar uitverkiezing tot ‘Sportvrouw van het jaar’ tegen NRC. Dat ze geen eendagsvlieg was, zoals ze de afgelopen maanden maar bleef herhalen in interviews. Aan aandacht geen gebrek, maar ze doseerde samen met haar manager; shorttrack ging voor, ze is nog maar 21, er was nog zoveel te winnen.

Dominant in wereldbekercircuit

Ze trainde keihard deze zomer, zei ze zondag nog maar eens tegenover de camera van de NOS na haar wereldtitel allround in Sofia. En dat betaalde zich uit. Ontketend domineerde ze dit seizoen in de wereldbeker. Ze won alle vijf wedstrijden op de 1.000 meter – ongekend dominant in een sport waar een duwtje, een tikje, een struikelpartij of een twijfelachtig jury-oordeel een sta-in-de-weg voor succes kan zijn. Ze won het eindklassement op die afstand. Dat deed ze ook op de 1.500 meter, waarop ze twee keer de beste was dit seizoen.

Suzanne Schulting (vooraan) in actie tijdens de Superfinale (3.000 meter) bij de WK shorttrack in Bulgarije. Foto Stoyan Nenov/Reuters

Als topfavoriet begon ze aan de EK in eigen land, in haar eentje boegbeeld van het Nederlandse shorttrack in een week waarin haar maatje Sjinkie Knegt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis belandde. Ze won meteen overtuigend de 1.500 meter, maar stelde daarna teleur op de 500 meter en 1.000 meter, om in de superfinale over 3.000 meter toch de allroundtitel te winnen met een zeldzaam vertoon van macht.

Nog steeds was Schulting een grillige toernooirijder. Maar er was één groot verschil: nu stond ze er opeens wél als het er echt om ging, anders dan tijdens eerdere toernooien wanneer haar kansen op een eindoverwinning al waren verkeken.

Zo ook in Sofia, waar alle ogen op haar gericht waren – al waren dat er in de pijnlijk lege galmbak in de Bulgaarse hoofdstad – live niet veel. De slechtst mogelijke start na een twijfelachtige diskwalificatie op de 1.500 meter bleek geen ramp in een weekend waarin geen vrouw constant reed.

Leren sprokkelen

Kijk voor de groei van Schulting als toernooirijder alleen maar naar de 500 meter daarna. Ze werd derde, maar dat was prima. Ploeggenote Lara van Ruijven won goud, en zij pakte mooi wat punten. Schulting ziet nu ook het nut van sprokkelen.

Om vervolgens op haar favoriete 1.000 meter goud te behalen en net als in Dordrecht de superfinale te domineren. Binnen het uur een wereldtitel op één afstand én de eerste allroundtitel voor een Nederlandse vrouw ooit. Toen het er echt om ging, stond Suzanne Schulting 2.0 er.

En toch is – zo bleek in Sofia – de oude Schulting er ook nog. Ogenschijnlijk uit het niets viel ze in leidende positie op de aflossing, waardoor de ultieme bekroning van een geweldig weekend voor de Nederlandse shorttrackvrouwen uitbleef. Was het achteraf na zo’n topweekend toch nog schipperen tussen emoties.

Er is nog steeds ruimte voor verbetering, zelfs bij de allerbeste van de wereld.