Schaatser Nuis rijdt ook wereldrecord op 1.500 meter

Schaatser Kjeld Nuis heeft zondagavond tijdens de wereldbekerfinale in Salt Lake City een wereldrecord gereden op de 1500 meter. Hij reed die afstand in 1.40,17. Thomas Krol, zijn tegenstander in de tweede rit, reed ook onder het oude wereldrecord en zette een tijd neer van 1.40,54.

Beide Nederlanders doken in de tweede rit onder de vorige toptijd, 1.41,02, in 2017 neergezet door de Rus Denis Joeskov. Dat was eveneens in Salt Lake City. Nuis was dus bijna een volle seconde sneller. Patrick Roest kon twee ritten later niet in de buurt komen van Nuis en Krol. Hij reed tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok een tijd van 1.42,54. Een persoonlijk record voor hem.

Het was voor Nuis zijn tweede wereldrecord van het weekend. Zaterdag reed hij de 1.000 meter in 1.06,18, goed voor de eindzege in het wereldbekerklassement op die afstand. Krol finishte toen ook als tweede, hoewel het verschil tussen de ploeggenoten toen veel kleiner was: 0,07 seconden.

Bij de vrouwen reed de Japanse Miho Takagi zondag de snelste 1.500 meter ooit. In de zesde en laatste rit, tegen Ireen Wüst, finishte ze in 1.49,83. Twee ritten eerder had de Amerikaanse Brittany Bowe nog het record aangescherpt. Zij reed de 1.500 meter in 1.50,32.