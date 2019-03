Prominent Kazachs activist opgepakt

Een prominente activist die zich inzet voor gedetineerde Kazachen in China is zaterdagnacht in de Kazachse stad Almaty opgepakt. Serikzjan Bilasj wordt verdacht van het „zaaien van haat”, zo heeft de Kazachse politie laten weten.

Serikzjan Bilasj is voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Ata-Zjoert, die probeert hulp te verlenen aan vele tienduizenden etnische Kazachen die worden vastgehouden in China. Door het werk van Ata-Zjoert is er veel informatie naar buiten gekomen over de ‘heropvoedingskampen’ in de Chinese provincie Xinjiang. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat tot een miljoen Oejgoeren, Kazachen en andere minderheden worden vastgehouden door de Chinese regering.

Lees ook deze reportage over naar Kazachstan gevluchte moslims uit China

Kazachstan is economisch sterk afhankelijk van China en de Kazachse regering hangt de detentie van tienduizenden etnische Kazachen daarom liever niet aan de grote klok. In de afgelopen maanden is er steeds grotere druk uitgeoefend op Serikzjan Bilasj om zijn werk te staken. Begin februari werd hij veroordeeld tot een boete van 670 dollar omdat hij leiding zou geven aan een ‘niet geregistreerde organisatie’.

Vrezen voor zijn veiligheid

Afgelopen zaterdag verschenen er vier onbekende mannen op een bijeenkomst van Ata-Zjoert. Toen de aanwezigen vragen begonnen te stellen gingen de mannen er vandoor. Omdat zijn vrienden vreesden voor zijn veiligheid, bracht Bilasj de nacht niet thuis door, maar in een hotel. In de nacht van zaterdag op zondag viel de politie het hotel binnen en werd Bilasj aangehouden. De activist is inmiddels van Almaty overgebracht naar de de Kazachse hoofdstad Astana.

Volgens een medewerker van Ata-Zjoert heeft Bilasj laten weten dat hij wordt vervolgd vanwege uitspraken die hij zou hebben gedaan tijdens twee publieke optredens. Volgens Bilasj zijn die uitspraken uit hun verband gerukt. Op het zaaien van haat op grond van sociale of etnische afkomst staat in Kazachstan een gevangenisstraf van twee tot zeven jaar.