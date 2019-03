Politie staakt zoekactie naar drenkeling Vlissingen

De zoekactie naar de drenkeling die zaterdagmiddag bij de Sloehaven in Vlissingen in het water belandde, is gestaakt. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland zondag. De man was met nog een andere opvarende aan boord van een te zwaar beladen binnenvaartschip. Het maakte door een nog onbekende reden water.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij startte zaterdagmiddag een grote zoekactie naar de man, vermoedelijk een buitenlandse werknemer. De reddingspoging werd rond 20.00 uur gestaakt omdat het te donker werd. Rond 22.00 uur werd de zoekactie bij laag water alsnog hervat, het schip was toen volledig gezonken en een duiker doorzocht het wrak.

Iets na middernacht ging de duiker uit het water en werd de zoekactie volledig gestaakt. De veiligheidsregio meldt dat het incident nu verder als berging wordt behandeld. Rijkswaterstaat doet verder onderzoek naar hoe het schip precies heeft kunnen zinken. Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant heeft de harde wind zaterdag mogelijk een rol gespeeld.Het schip op de Westerschelde vervoerde zand van het Zeeuwse dorp Hansweert naar de havenstad Vlissingen.

De tweede opvarende, de 39-jarige eigenaar uit Rilland, kon zichzelf met een sloep in veiligheid brengen. De man werd zaterdagavond in het ziekenhuis van Goes vanwege onderkoelingsverschijnselen kort behandeld.