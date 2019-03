Op de redactie loopt de verkiezingskoorts op

Donderdagavond zaten daar dertien redacteuren uit alle gelederen van de krant om te livebloggen over het televisiedebat op RTL. En vooral om de uitspraken van de fractieleiders live te factchecken. Het aantal keer dat we als oordeel ‘onwaar’ uitdeelden, toont maar weer dat we dit niet voor niets doen.

Een paar dagen eerder had columnist Tom-Jan Meeus al geschreven over de voorbereidingen op het debat. En dan vooral over hoe Geert Wilders, uit angst voor het Forum voor Democratie, niet langer zijn neus kan ophalen voor dit soort evenementen.

Op de avond zelf zaten politiek redacteuren Barbara Rijlaarsdam en Lamyae Aharouay bij het debat in de Rode Hoed. Het debat ging over van alles, maar niet over de provincies, schreven zij in hun verslag. Dat merkte ook onze televisierecensent Arjen Fortuin op, in deze vernietigende rubriek

Gaswinning

Eerder in de week was er ook al groot Haags nieuws: er komt een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Alleen: wanneer? Zolang dat niet duidelijk wordt, blijft dit goede voornemen een fata morgana, schreven we in het hoofdredactioneel commentaar.

Gelukkig had de politieke redactie ook nog tijd voor eigen nieuws. Mark Lievisse Adriaanse dook in de beruchte filmpjes van Denk en ontdekte dat die voor politici met Turkse roots grote gevolgen hebben.

Pianospelen

En wie van politiek houdt, mag dit interview met de inmiddels 85-jarige Frits Bolkestein niet missen. Quizvraag: welke politicus had zich volgens de oud-VVD-voorman beter kunnen beperken tot pianospelen?

