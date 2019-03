Nederland gaf de Duitse tophockeyer Florian Fuchs nieuwe energie

Het was bijna vijf maanden geleden dat hij met zijn club een hoofdklassewedstrijd speelde. Op 21 oktober vorig jaar werd, mede door een doelpunt van zijn stick, HGC met 2-1 verslagen, waardoor Bloemendaal de maandenlange winterstop inging met vijf punten voorsprong op Oranje-Rood. Sindsdien was Florian Fuchs (27) fulltime Duits international. In december speelde hij op het WK in India, dat voor Duitsland al vroegtijdig voorbij was na de verloren kwartfinale tegen de latere wereldkampioen België. En de afgelopen weken waren er vier uitwedstrijden in de Pro League – dinsdag maakte hij in Rotterdam nog de enige goal in het duel met Nederland.

Fuchs heeft Bloemendaal gemist. De club waar hij na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 voor het eerst licht nerveus de kleedkamer binnenliep, is na tweeëneenhalf seizoen zijn thuisbasis in Nederland geworden. En elke wedstrijd op het complex aan de voet van ’t Kopje beleeft Fuchs als een bijzondere gebeurtenis. Eerst verzamelen in duinpaviljoen De Uitkijk, bij aankomst op de club nog even een praatje maken met de altijd zeer betrokken supporters, om vervolgens het vermaarde oranje shirt aan te trekken en de wedstrijd te spelen.

Fuchs leeft voor competitie, de tegenstander maakt hem niet uit. Ook tegen het laag geklasseerde Almere, met windvlagen en in de stromende regen, is Fuchs zondag gemotiveerd om zijn beste spel te laten zien.

Hij is in Nederland een ander mens geworden, vertelt hij een paar dagen eerder in een koffietent bij hem om de hoek in Amsterdam-West. Als kind van de stad was hij in 2016 wel klaar met Hamburg. Niet dat hij er ongelukkig was, maar er lagen geen grote veranderingen in het verschiet. En de talloze uren die hij aan het hockey bij Uhlenhorster HC en de nationale ploeg besteedde, maakten het moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Hij liep vast in Hamburg en besloot te vertrekken.

Onbekommerdheid

Amsterdam was voor hem de enige optie als nieuwe woonplaats, Bloemendaal werd zijn nieuwe club. Vanaf zijn eerste balcontact op een training in de zomer van 2016 voelde hij nieuwe energie, was de onbekommerdheid terug. Dat zijn nieuwe vrienden ook weer hockeyers zijn, doet er niet toe. Het zijn andere mensen in een ander land. Bovendien werkt zijn Duitse vriendin hier in de journalistiek en heeft zo een eigen vriendenkring opgebouwd.

Alles klopt hier, zegt Fuchs, die met teamgenoot Roel Bovendeert bezig is een bedrijf op te starten: Hypha. Als een soort van matchmakers willen ze commerciële en maatschappelijke ondernemingen met elkaar in contact brengen zodat die bedrijven van elkaar kunnen leren. Hoe verduurzaam je een commercieel bedrijf en hoe maak je een ‘groen’ bedrijf winstgevend, dat idee.

Fuchs schreef voor zijn master business administration een scriptie over social entrepeneurship en wil graag een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen. Op een zomerse reis naar Bolivia en Peru, tijdens zijn sabbatical bij de Duitse nationale ploeg, werden in 2017 zijn ogen geopend. Niet eerder voelde hij zo’n verbondenheid met de natuur. Als hockeyer had hij heel wat van de wereld gezien, maar vaak was hij op die reisjes niet veel verder gekomen dan het hotel, de bus en het veld. Al dit fraais moeten we behouden, besefte Fuchs ineens. Hij is bewuster gaan eten, heeft geen auto meer, neemt altijd een stoffen tas mee als hij boodschappen doet en drinkt alleen water uit zijn eigen fles.

Vliegen voor de Pro League

Wat duurzaamheid betreft, heeft Fuchs dan ook zijn bedenkingen bij de Pro League. Voor deze nieuwe landencompetitie van de wereldhockeybond FIH vloog hij, telkens voor één wedstrijd, met de Duitse selectie achtereenvolgens naar de Tasmaanse hoofdstad Hobart, Christchurch in Nieuw-Zeeland en Buenos Aires. De laatste stad deden de Duitsers zelfs voor niets aan, omdat het duel met Argentinië door een wolkbreuk moest worden afgelast en niet kon worden ingehaald omdat Nederland datzelfde weekend klaarstond als volgende tegenstander van de Argentijnen. Een reglementaire 0-0 was het gevolg.

Een bizarre situatie met wellicht sportieve gevolgen aan het eind van de rit, maar de pijn zit ’m bij Fuchs toch vooral in de opzet van de Pro League. Het zijn immers niet alleen de Duitse mannen die de wereld overvliegen in een tijd dat hij juist het idee heeft dat het hockey de andere kant op zou moeten gaan, een groener voorbeeld zou kunnen stellen.

Fuchs vindt het maar een lastige situatie, omdat hij ook wel begrijpt dat de FIH iets nieuws wil proberen om hockey een wereldsport te laten blijven. En hij heeft ook genoten van de wedstrijden die wél doorgingen. Bovendien was het voor het Duitse team goed om drie volle weken bij elkaar te zijn, wat bijvoorbeeld in aanloop naar het teleurstellend verlopen WK niet was gelukt.

Duitsland is de laatste jaren zijn vaste plaats in de wereldtop kwijtgeraakt en dat is even wennen voor het land dat deze eeuw twee wereldtitels en twee olympisch titels veroverde. Fuchs maakte als twintigjarige op de Spelen van Londen in 2012 het staartje mee van die gouden periode en hoopt aan het begin te staan van een nieuw tijdperk in Tokio 2020. In Japan zou hij wel eens zijn laatste wedstrijden voor Duitsland kunnen spelen, hij is dan elf jaar international geweest en er is meer in het leven dan hockey.

Focus nu weer op Bloemendaal

Maar na vijf maanden internationaal hockey is de komende tijd alle aandacht voor Bloemendaal; Fuchs laat vrijdag zelfs de Pro League-wedstrijd van Duitsland tegen Spanje aan zich voorbijgaan om mee te kunnen doen in de hoofdklasse.

Dit seizoen moet bij de club alles wijken voor de eerste landstitel sinds 2010. In de eerste twee seizoenen van Fuchs bij Bloemendaal ging het na een sterk regulier seizoen steeds mis in de halve finale van de play-offs. Fuchs werd zelf nog nooit landskampioen, niet in Duitsland en ook niet in India waar hij twee keer meedeed aan de lucratieve Hockey India League. Misschien weten ze bij Bloemendaal wel niet dat hij helemaal geen landskampioen kan worden, zegt hij met een knipoog.

Maar dit keer zal het volgens hem zeker goedkomen. Met dank aan de eindzege in de Euro Hockey League, vorig jaar voor eigen publiek. Dat was een belangrijke ontwikkeling in het teamproces. De belangrijkste les: het plezier dat Bloemendaal tijdens het reguliere seizoen elke wedstrijd heeft, moeten de spelers meenemen naar de play-offs. Ze moeten zichzelf niet te veel druk opleggen

Tegen Almere was er zondag geen druk, toch ging het bijna mis. Maar de 2-1 zege was voor Bloemendaal voldoende om na twaalf wedstrijden als enige team ongeslagen te blijven.