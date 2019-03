Minister Tunesië stapt op na plotselinge dood van 11 baby’s

De minister van Volksgezondheid van Tunesië is afgetreden na de plotselinge dood van elf baby’s. Dat schrijft persbureau Reuters zondag op basis van berichtgeving van staatspersbureau TAP. De baby’s stierven binnen een tijdsbestek van 24 uur door een nog onbekende oorzaak.

De kinderen werden allemaal geboren in dezelfde kraamkliniek in de hoofdstad van het land, Tunis. Het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart. De hygiëne, de ziekenhuisapotheek en de medische behandelingen worden allemaal onderzocht. Mogelijk is er sprake geweest van bloedvergiftiging. De Tunesische vereniging van kinderartsen denkt dat de jonge kinderen via een infuus bestemd voor voeding een infectie hebben opgelopen.

Minister Cherif was pas vier maanden in functie. Veel Tunesiërs zijn boos over de staat van de zorg sinds het regime van de voormalige president Zine El Abidine Ben Ali in 2011 viel. Hij was decennialang aan de macht geweest, na zijn val volgde een economische crisis. De gezondheidszorg in Tunesië behoorde voor die tijd tot de beste in Noord-Afrika, maar volgens critici is er nu veel corruptie in de publieke sector.