Man die ontsnapte uit gevangenis Vught weer ingerekend

Een man die donderdag ontsnapte uit de gevangenis in Vught, is zondag weer opgepakt. Agenten konden hem inrekenen in Oss, meldt het Openbaar Ministerie op Twitter. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen, zegt justitie niet.

De gevangene ging er donderdagmiddag rond 14.00 uur vandoor. Bewakers zagen hem toen op camerabeelden over de parkeerplaats aan de buitenkant van de gevangenismuur lopen. Hoe hij daar kon komen, is nog niet duidelijk.

Evenmin is bekend waarvoor de man vastzat. Hij was nog niet veroordeeld, maar zat in voorarrest. De gedetineerde was opgesloten in het huis van bewaring en niet in de extra beveiligde inrichting. Op die speciale afdeling zitten criminelen als Mohammed B., Dino S. en Willem Holleeder.

Het was niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat een gevangene in Vught een uitbraakpoging deed. In 2014 werd een man gesnapt nadat hij zich op het terrein van de gevangenis in een tuinhuisje had verscholen. Vier jaar eerder liep een andere gevangene eenvoudigweg tussen de bezoekers naar buiten. Hij werd na twee weken weer opgepakt. Een andere opvallende ontsnapping vond eind vorig jaar in Rotterdam plaats: een gevangene liet zich daar in een vuilniszak naar buiten dragen. Ook hij zit inmiddels weer vast.