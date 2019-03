Kijkcijferrecord voor ‘Wie is de Mol?’: 3,5 miljoen zien de finale

De finale van Wie is de Mol? is zaterdagavond is de best bekeken aflevering van het programma tot nu toe. Volgens Stichting KijkOnderzoek keken 3,5 miljoen mensen naar de laatste uitzending van het negentiende seizoen.

Het marktaandeel was 49,9, wat betekent dat de helft van alle televisiekijkers zaterdagavond naar Wie is de Mol? keek. De eerste aflevering van het seizoen op trok ruim 2,9 miljoen kijkers. Nieuwslezer Merel Westrik bleek zaterdagavond de mol, actrice Sarah Chronis won het spel en daarmee de pot van 10.150 euro. Zanger Niels Littooij (Nielson) eindigde op de tweede plaats.

De ontknoping was live vanuit het Amsterdamse Vondelpark te volgen op NPO1. Vorig jaar keken 3,2 miljoen mensen de finale met Ruben Hein en Jan Versteegh, in 2017 waren dat er een kleine drie miljoen. Het vorige kijkcijferrecord van het programma was in 2015. Toen zagen 3,3 miljoen mensen hoe Rik van de Westelaken, de huidige presentator van het AVROTROS-programma, het spel won. Margriet van der Linden was toen de mol.

In februari trok De Luizenmoeder, eveneens van de AVROTROS, meer kijkers dan ooit. Ongeveer 3,9 miljoen Nederlanders zagen de seizoensstart van de sarcastische comedy op televisie. Het absolute kijkcijferrecord in Nederland staat nog steeds op 9 miljoen, dat werd in 2014 gehaald met de halve finale van het WK-voetbal tussen Nederland en Argentinië.