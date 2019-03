Feyenoord blijft ondanks gelijkspel bij Vitesse derde

Feyenoord is zondagmiddag op bezoek bij Vitesse niet verder gekomen dan een gelijkspel. Het werd 1-1, door doelpunten van Orkun Kökçü en Mohammed Dauda. Omdat achtervolger AZ eerder op zondag tegen PEC Zwolle überhaupt niet scoorde (die wedstrijd eindigde in 0-0), blijft Feyenoord derde in de Eredivisie.

Kökçü bracht Feyenoord enkele seconden voor rust op voorsprong in Arnhem. De jonge middenvelder schoot raak na voorbereidend werk van Robin van Persie en Sam Larsson. Vlak na rust kwam Vitesse al op gelijke hoogte, en dat mocht Feyenoorder Curo Martina zich aanrekenen. De Curaçaoënaar schoot knullig tegen Dauda aan, die daardoor uit kon halen en de 1-1 achter Feyenoordkeeper Joris Delle schoot.

Er volgden daarna nog kansen voor zowel Vitesse als Feyenoord, maar beide ploegen scoorden niet meer. Feyenoord heeft nu al drie maanden geen uitwedstrijden gewonnen in de eredivisie. Vitesse staat vijfde op de ranglijst. Het is voor Feyenoord zaak in elk geval de derde positie te behouden. Die geeft recht op een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

Nummer twee op de ranglijst Ajax komt zondagmiddag nog in actie, om 16.45 uur thuis tegen Fortuna Sittard. De kwartfinalist in de Champions League moet die wedstrijd winnen om het verschil met koploper PSV terug te brengen tot vijf punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdag thuis met 2-0 van NAC Breda.