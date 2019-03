Duizenden Russen demonstreren tegen omstreden internetwet

Duizenden mensen hebben zondag in Moskou en enkele andere Russische steden gedemonstreerd tegen een omstreden wetsvoorstel, waarvan zij vrezen dat het de internetvrijheid inperkt. Het waren de grootste protesten in de Russische hoofdstad van de afgelopen jaren, aldus persbureau Reuters.

Schattingen over het aantal demonstranten in Moskou lopen uiteen. Een Russische ngo die de opkomst bij protesten inschat, heeft het over 15.300 mensen. De politie houdt het op 6.500. De betogers hadden van de autoriteiten toestemming gekregen om te demonstreren. Volgens Reuters hebben anti-regeringsactivisten op Twitter gezegd dat er vijftien aanhoudingen zijn verricht. De politie heeft daar niets over gezegd.

De wet waar de deelnemers aan de protesten hun onvrede over uitten, is officieel bedoeld om Rusland te beschermen tegen cyberaanvallen uit het buitenland. De wet stelt verplicht dat alle internetverkeer Rusland voortaan via speciale knooppunten in- en uitgaat. Deze knooppunten komen onder controle te staan van de overheid. Het is de bedoeling dat het Russische internet op deze manier tijdens een aanval van de buitenwereld kan worden afgesloten.

‘Blijf van het internet af’

Tegenstanders vrezen dat het wetsvoorstel de overheid meer mogelijkheden geeft onwelgevallige websites en uitingen op internet te censureren. Ze zijn bang dat Rusland China achterna gaat. In dat land staat het internet onder strikte overheidscontrole. Chinezen kunnen niet zomaar bij internetpagina’s die de autoriteiten ongeschikt achten. Demonstranten droegen zondag borden met daarop leuzen als “Blijf van het internet af” en “Zeg nee tegen het isolement”.

Lees hier meer over het wetsvoorstel: Russisch parlement wil internet beteugelen

Halverwege februari stemde het Russische parlement in met de wet. Deze maand moet het voorstel nogmaals ter stemming worden gebracht. Als de Doema het dan opnieuw goedkeurt, zijn alleen nog de handtekeningen van de Russische Federatieraad en president Vladimir Poetin nodig voor definitieve invoering van de wet. Het is al bekend dat Poetin een voorstander is. Deze maand moet het Russische internet al een keer bij wijze van experiment van de wereld worden afgesloten.

Rusland heeft het internet de afgelopen jaren op verschillende manieren aan banden gelegd. Zoekmachines werden gedwongen bepaalde zoekresultaten te verwijderen, terwijl berichtendiensten beveiligingssleutels moesten delen met de geheime diensten. Ook werden websites van oppositieleider Aleksej Navalny geblokkeerd en probeert de overheid berichtenapp Telegram uit de lucht te halen.