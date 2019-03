City Pier City Loop Den Haag afgelast vanwege stormachtig weer

De jaarlijkse City Pier City Loop bij Den Haag en Scheveningen is zondag afgelast vanwege het onstuimige weer. Dat maakt de organisatie van de CPC Loop zondagochtend bekend. De organisatie schrijft dat het vanwege het weer niet verantwoord is om de 41.000 lopers mee te laten doen.

Het KNMI heeft zondag voor een groot deel van het land code oranje afgegeven vanwege de mogelijk zware windstoten rond de 100 kilometer per uur. De gevoelstemperatuur is door de combinatie van harde wind en regen bovendien erg laag - op het parcours is daarom sprake van “een onverantwoorde situatie”.

Via Twitter laat burgemeester Paulien Krikke weten dat de loop zondagochtend in samenspraak met de gemeente is afgelast. Volgens Krikke kunnen vanwege “het onstuimige weer geen risico’s worden genomen”. De CPC Loop zou dit jaar voor de 45ste keer gehouden worden, een jubileum. Hardlopers kunnen traditiegetrouw verschillende afstanden lopen, met als hoofdafstand de halve marathon van 21,1 kilometer. De Keniaan James Rungaru finishte vorig jaar met een tijd van 59.37 als snelste.

Zaterdag raakten twee mensen gewond als gevolg van de harde wind, meldt persbureau ANP. In Eindhoven raakte een fietser klem onder een omgewaaide boom en in Rotterdam kreeg een man een balk van een marktkraam op zijn hoofd.