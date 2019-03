Topnepkipfiletje

AH onderzoekt elk jaar ‘wat Nederland eet’. 45 procent van de huishoudens eet weleens vleesvervangers. In 2015 was dat nog 37 procent. Nieuw bij AH is ‘gemarineerde filet als van kip’. Een bescheiden naam voor een verrassend goed stukje geen-vlees. De grootste scepticus in huis liet het laatste stukje niet van haar bord pikken. Het is stevig, vezelig en smaakt nauwelijks naar soja (dat is positief). Op de site wordt het aanbevolen voor ‘vegetariërs aan tafel’. Maar die missen kip niet. Juist voor kipfans is dit een veelzijdig stukje vervanger.