Satellietbeelden: activiteit bij raketbouwplaats Noord-Korea

Satellietbeelden van een fabrieksterrein in de buurt van Pyongyang laten zien dat Noord-Korea mogelijk bezig is met de voorbereiding van een raketlancering. Dat meldt de Amerikaanse radiozender NPR vrijdag op basis van de analyse van een kernwapenexpert.

Op de beelden zijn onder meer voertuigen, treinwagons en twee bouwkranen te zien. Ze staan op de bouwplaats Sanumdong, waar de Noord-Koreanen in het verleden intercontinentale ballistische raketten en satellietraketten in elkaar zetten.

Volgens Jeffrey Lewis van het East Asia Nonproliferation Program in Californië “is dit echt hoe het eruit ziet als de Noord-Koreanen bezig zijn met het bouwen van een raket”. De directeur van het onderzoekscentrum aan de Middlebury Institute of International Studies zegt dat het zowel om een wapen als om een ruimterakket voor mensen of satellieten kan gaan.

Volgens Lewis is het meest aannemelijke scenario dat de Noord-Koreanen een satellietlancering voorbereiden. Hoewel ogenschijnlijk onschuldiger dan de bouw van een ballistische raket, zouden de VS zo’n lancering eveneens zien als een “aantasting van de goodwill tussen Trump en Kim”, aldus een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen NPR.

Raketten die gebruikt worden voor satellietlanceringen kunnen namelijk ook gebruikt worden voor ballistische raketten - al overschatten de VS die mogelijkheid volgens Lewis. De Verenigde Naties legden Noord-Korea de afgelopen jaren sancties op omdat ze vermoeden dat de satellietlanceringen een verkapte manier zijn om rakettechnologie te testen.

Activiteit op een andere raketbasis

Eerder deze week werd al bekend dat de Noord-Koreanen tegen hun belofte in een oude raketbasis waarschijnlijk aan het verbouwen zijn. Die basis in Tongchang-ri zou permanent ontmanteld worden, maar volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS zijn hun noorderburen het dak en een deur aan het repareren. Op twee andere raketgerelateerde faciliteiten hebben de Noord-Koreanen hun werkzaamheden wel daadwerkelijk stilgelegd.

Vorige week werd een top tussen Amerika en Noord-Korea in Vietnam vroegtijdig afgebroken zonder gezamenlijke slotverklaring. De VS willen dat Noord-Korea volledig stopt met haar raketprogramma en de Noord-Koreanen hopen verlichting van internationale sancties te kunnen afdwingen.