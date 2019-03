PSV wint met 2-0 van NAC

PSV heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda in de eredivisie zonder problemen gewonnen. De koploper versloeg de hekkensluiter, zonder groots te spelen, met 2-0.

Luuk de Jong opende in de vijfde minuut op aangeven van basisdebutant Cody Gakpo de score. Voor de aanvaller betekende het zijn 21e doelpunt dit seizoen in de competitie.

Kort na rust scoorde De Jong opnieuw, maar die treffer ging wegens buitenspel van aangever Gakpo niet door. Invaller Donyell Malen maakte in de 71e minuut alsnog de 2-0.

PSV heeft nu acht punten voorsprong op Ajax, de enig overgebleven concurrent in de titelstrijd.

De Amsterdammers verkleinen bij zeges in de komende thuisduels op Fortuna Sittard (zondag) en PEC Zwolle (woensdag) de achterstand tot twee punten. NAC blijft op de laatste plaats staan.

Andere wedstrijden

Gelijktijdig met PSV en NAC speelde sc Heerenveen tegen ADO Den Haag. De Friezen wonnen met 2-3. Eerder zaterdagavond won VVV-Venlo met 1-0 van Excelsior na een goal van Johnatan Opoku.

