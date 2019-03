OM: Ridouan T. vermoedelijk achter aanslag op De Telegraaf

Mocro-maffia kopstuk Ridouan T. zit vermoedelijk achter de aanslag op het gebouw van De Telegraaf van vorig jaar. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf.

Eind juni ramde een bestelbusje ‘s nachts het kantoor van De Telegraaf in Amsterdam-West. Het verwoestte een aanzienlijk deel van de gevel, mede doordat de bestuurder vervolgens de wagen - waarin met brandstof gevulde jerrycans zaten - in brand stak.

Een aantal dagen voor de aanslag werd er met een raketwerper geschoten op hetzelfde gebouw, maar dan op het deel waar onder meer weekblad Panorama gevestigd zit. Er is volgens De Telegraaf nog geen bewijs voor een verband tussen de twee aanslagen. Wel publiceerden de twee bladen een week eerder een verhaal over T. en Caloh Wagoh. Een lokale leider van die motorclub werd in juni opgepakt op verdenking van voorbereiding van de aanslag op Panorama.

Motorclub Caloh Wagoh

Justitie vermoedt dat Caloh Wagoh liquidaties uitvoert in het criminele circuit, onder meer voor de mocro-maffia. Vorige maand werd bekend dat het OM twee leiders van de club, Greg R. (70) uit Amsterdam en Delano R. (48) uit Den Haag, ervan verdenkt een 42-jarige eigenaar van een autoverhuurbedrijf uit Barendrecht te hebben vermoord. De twee werden in november aangehouden bij een grootschalige actie tegen de motorclub.

De Marokkaans-Nederlandse Ridouan T., die ook wel “de Neus uit Vianen” wordt genoemd, wordt verdacht van cocaïnehandel en betrokkenheid bij meerdere liquidaties in vooral de Utrechtse onderwereld. Hij is een van de belangrijkste maffiafiguren en meest gezochte criminelen van Nederland.