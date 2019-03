m/v van de week

Wie

Dusan Tadic, aanvaller van Ajax

Waarom

Tadic was de grote man van het prachtig spelende Ajax in de wedstrijd tegen Real Madrid dinsdag. Dankzij doelpunten van Ziyech, Neres (Brazilië), Tadic (Servië) en Schöne (Denemarken) nam weer even het euforische gevoel bezit van het land, dat Holland een woordje mee spreekt.

Hoe

Een beetje uitgezoomd, maar niet te veel. De triomfantelijk gebalde vuisten van Tadic zijn net buiten beeld, waardoor alle aandacht naar zijn gezichtsuitdrukking gaat. Geen Ajax-shirt, deze overwinning straalde af op het hele land.