‘Je verdiept je relatie als je samenwerkt’

Frank : „Ik woonde ruim in het Gooi, maar heb echt last gehad van de economische crisis. Toen heb ik me een jaar teruggetrokken en een boek geschreven. Daarna kwam ik terug en was de wereld veranderd. Door een stapeling van ingrijpende gebeurtenissen – de scheiding, de crisis, mijn ouders die overleden – liep ik vast. Ik moest mijn huis verkopen om echte problemen te voorkomen. Hoe ga ik hier uitkomen, dacht ik. Ik ging veel lezen en raakte gefascineerd door het onderwerp veerkracht. Is dat een persoonlijkheidskenmerk of iets wat je kan ontwikkelen?”

Marie-Chantal : „Ik was al een paar jaar bezig met mijn eigen praktijk. Ik was vrij ondersteboven van mijn scheiding. Daarna dacht ik: nu moet ik alles alleen gaan doen, want je kan alleen maar op jezelf vertrouwen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, je moet het alleen opnieuw leren. Intussen zag ik Frank allerlei hele mooie online-programma’s ontwikkelen. Hij zei: we kunnen het ook samen doen.” Frank : „Ik ging allerlei mensen interviewen om te achterhalen hoe zij met hun tegenslag zijn omgegaan. Veerkracht is iets wat je altijd hebt, maar je kan er moeilijker bij als je echt in een crisis zit.”

Marie-Chantal: „Uiteindelijk kwamen we erachter dat we elkaar heel erg versterken. Er komen duizend ideeën per minuut uit Frank. Ik denk alleen maar: nee, focus. Maar we zijn ook allebei heel lief. Frank heeft er behoefte aan dat ik hem focus geef en ik heb behoefte aan zo’n ideeëntank. Je verdiept ook heel erg je relatie als je samenwerkt.”

Frank : „Soms hebben we samen een intake met iemand, zodat diegene zelf kan kiezen wie het beste bij hem past. Ik ben wat zakelijker en praktischer, heel oplossingsgericht. Echt een coach. Tijdens het gesprek zie je vanzelf al iemand een keuze maken. Dat gaat heel energetisch eigenlijk, heel intuïtief.”

Hoe doen zij het? Marie-Chantal Hoppenbrouwers (52) is coach- en tekentherapeu . Voordat ze de post-hbo-opleiding tot analytische tekentherapeut deed, studeerde ze aan de kunstacademie en werkte ze in de mode als inkoper . Ze heeft een tweeling uit haar vorige huwelijk: Anne en Renske (22). Frank Jonker (60) ging na zijn businessschool naar Zuid-Afrika waar hij toegepaste psychologie studeerde naast een baan bij Toyota. Toen hij terugkwam, werkte hij lang bij Philips. Hij heeft dertig jaar ervaring als trainer en coach. Hij is vader van Jacobine (28) en Wouter (26) uit zijn vorige relatie en opa van Pleuntje (1 maand). Sinds anderhalf jaar hebben Marie-Chantal en Frank samen online coachingspraktijk Veerkrachtmanagement.nl. Samen verdienen ze ongeveer 2,5 keer modaal.

Luisteren

Marie-Chantal : „Twee vriendinnen die in het recruitment zitten, hebben ons gekoppeld. Ze vonden dat we dezelfde energie hadden.”

Frank : „De een zei dat tegen Marie-Chantal en de ander tegen mij. Toen deden we eerst, heel voorzichtig, een soort indianendans om elkaar heen.”

Marie-Chantal : „Ik zat aan de ontbijttafel met mijn kinderen en kreeg een sms’je. Alleen het getal ‘3’. Daarna kreeg ik ‘2’ en ‘1’. Toen hij daarna belde, gierden we al van het lachen. Ik dacht meteen: deze man heeft humor.”

Frank : „Ik zat in een relatie die nog moest worden afgerond. We hebben een soort intermezzo gehad en daarna hebben we de draad weer opgepakt. We zitten nu in Bergen, maar ik woon in Noordwijk. Ik ben hier van vrijdag tot maandag en de andere dagen zit ik daar.”

Marie-Chantal : „Ik woon al 17 jaar in Bergen. Je hebt hier alles, duinen, bossen en het is vlakbij Amsterdam. Mijn beide dochters wonen daar nog op kamers. We houden erg van cultuur, musea en Paradiso, dus we komen daar regelmatig.”

Frank : „Als ik face-to-face coachingsessies heb, doe ik dat vaak op verschillende locaties in Amsterdam of Den Haag. Ik woon tegenover het kantoor van mijn zwager en zus, daar heb ik ook een werktafel.”

Marie-Chantal : „Online coachen doen we via Skype of Facetime, met of zonder beeld, net wat de mensen prettig vinden. Of we kijken mee met oefeningen die cliënten online doen. Soms is het ook wel heel lekker om even in Noordwijk te zijn. Het is een tiny house , met heel veel groen en weilanden eromheen.”

Frank : „Het ligt in de polder.”

Marie-Chantal : „We wandelen graag aan zee. In Noordwijk hebben we iets meer een ‘wij’-gevoel.”

Frank : „En een wei-gevoel, haha. Ik heb er een heel leuke toneelvereniging.”

Marie-Chantal : „We zijn heel graag bij elkaar, maar het is ook belangrijk om aan jezelf toe te komen.”

Frank : „We zitten in twee ruimtes naast elkaar en werken opdrachten uit via Google Drive. We hebben contact met cliënten online, schrijven een blog. Laatst zijn we naar een hotel gegaan en zijn we in de lounge gaan werken. Dan heb je toch een andere werkenergie.”

Marie-Chantal : „Dan doen we brainstormsessies, even los van alle input die we de hele dag krijgen van klanten. We werken veel met vijftigplussers. Die hebben toch vaak het idee dat je maar moet doorgaan. Hard doorwerken en je signalen negeren, dan kom je er wel. Dan loop je natuurlijk vast. Wij herkennen dat, want wij zijn ook van die generatie.”

Frank : „Dat arbeidsethos kreeg iedereen vroeger mee. Ik heb mijn burn-out ook in eerste instantie ontkend.”

Emoties

Marie-Chantal : „Voelen was niet echt een ding bij mij thuis, het ging allemaal op ratio.”

Frank : „De mindfullnessopleiding die ik heb gevolgd, leerde me emoties herkennen. Aan het begin vond ik dat heel lastig. Is het frustratie, is het verdriet?”

Marie-Chantal : „Bij de opleidingen die wij hebben gedaan, ben je daar natuurlijk heel veel mee bezig. Tot mijn kinderen zeiden: moeten we nou weer zeggen hoe we ons voelen?”

Frank : „Sinds 21 januari ben ik opa. Pleuntje, kijk.”

Marie-Chantal : „Dat is zijn nieuwe grote liefde.”

Frank : „Je smelt toch als je dit ziet? Ik heb er een rol en een taak bij. Marie-Chantal voelt zich ook oma.”

Marie-Chantal : „Dat vinden mijn kinderen best ingewikkeld. We hebben het geluk dat we het allemaal heel goed met elkaar kunnen vinden. Zo’n kindje geeft nog meer verbinding. Er is ineens een nog neutralere zone: iemand van wie iedereen houdt. Dat wordt een heel mooi centrum van liefde.”