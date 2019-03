Japanse veerpont botst met zeedier, tachtig gewonden

Bij een botsing tussen een veerpont en een zeedier zijn zaterdagmiddag in Japan zeker tachtig gewonden gevallen. De boot was op weg van de haven van Niigata, zo’n 350 kilometer ten noorden van Tokio, naar het eiland Sado toen het vermoedelijk een walvis raakte. Volgens Japanse media zijn dertien passagiers er ernstig aan toe.

De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Ondanks de botsing wist de hogesnelheidspont, die snelheden tot 80 kilometer per uur kan bereiken, zijn bestemming te bereiken, zij het verlaat. In het achtersteven van het schip zit een scheur van vijftien centimeter. Ook de draagvleugels raakten beschadigd.

Knal

“Er was een knal te horen. Ik klapte met mijn keel op de stoel voor mij”, zei een van de passagiers tegen The Japan Times. “Mensen om mij heen kreunden van de pijn.” Aan boord waren 121 passagiers plus 4 bemanningsleden.

In een verklaring biedt de uitbater van de veerdienst zijn excuses aan. Het vervoersbedrijf onderzoekt de oorzaak van de botsing. “Het lijkt erop dat het een aanvaring met een zeedier is geweest.”

De Japanse nieuwssite NHK World sprak een zeelevendeskundige die zei dat de schade aan de boot doet vermoeden dat het een walvis was. Volgens hem migreren bultruggen en dwergvinvissen momenteel door de Japanse Zee.