‘Ik zweer mij als een trouw en wakker ridder te zullen gedragen”, beloofde Marco Kroon in mei 2009 tegenover koningin Beatrix. God Almachtig zou hem daarbij helpen. Het liep anders en Trix denkt regelmatig: ik ben toen goed weggekomen. Voor hetzelfde geld had hij toen een stroomstootwapen in haar stijve kapsel gestoken omdat ze hem te hard op zijn schouder sloeg. Of een stevige kopstoot op haar koninklijke neus had ook gekund. Vlak onder haar hoedje. Haar compleet kapotschieten had hij niet gedaan. Dat doet hij alleen zonder getuigen.

Bijna dagelijks mag het advocatensetje Knoops opdraven om onze voormalige oorlogsheld weer uit een of ander drassig moeras te trekken. En Defensie mocht die juridische kosten steeds ophoesten. De laatste keer zou dat om drie ton zijn gegaan. Een bedrag dat door de Knoopsjes uiteraard wordt ontkend. Maar vanaf nu moet wildplasser Kroon het zelf betalen. Ik zie opeens de scène voor me waarin de frivole Gert-Jan Knoops de gepeperde rekening aan de voormalige oorlogsheld geeft. Ik vrees dat hij daarna heel hard moet rennen. Marco lijkt me een man van weinig woorden.

Wie deze week wel veel woorden nodig had was die rare Kuzu van dat enge Denk, die afgelopen woensdagochtend bij WNL uitlegde dat WNL een baggeromroep is. Waarom? Hij zou net als de andere lijsttrekkers een ochtend gasthoofdredacteur van Goedemorgen Nederland mogen zijn, maar was vanwege het feit dat hij zich dom wilde bemoeien met de inhoud van bepaalde NPO-programma’s op het laatste moment afgezegd. WNL-presentatrice Maaike Timmerman probeerde het vriendje van de fijnzinnige Turkse dictator Erdogan glashelder uit te leggen hoe de pers in een democratie werkt, maar dat was zinloos. Kuzu luisterde geen seconde en bazelde zichzelf vrolijk omver. Terwijl hij best een argument tegen WNL had kunnen inbrengen. Zoals? Waarom Thierry wel op een ochtend hoofdredacteurtje mag spelen? Die wilde vorig jaar nog dat weerman Gerrit Hiemstra van de NOS ontslagen werd omdat hij zinnige zaken over het klimaat zei. Zaken die Baudet niet zinden. Geestig dat er inmiddels een generatie politici in de Kamer zit die de democratische basisregels nog niet helemaal onder de knie heeft.

Toen de radeloze onzin van Kuzu woensdagochtend uit mijn televisie schalde was ik er met mijn hoofd nog niet helemaal bij. Mijn kop doolde nog door Madrid waar Ajax de Koninklijken van Real voetballes had gegeven. Wat een potje. Zelfs mijn Rotterdamse Feyenoordvrienden en Brabantse PSV-kornuiten waren sprakeloos van bewondering. Alles lukte dinsdagavond. De lat assisteerde Onana, de zijlijn hielp Mazraoui, de VAR-jongens hadden hun bril vergeten en Ajax speelde de sterren van de Spaanse hemel. Tadic was Nurejev, Frenkie was hemels en de machtige Matthijs heerste. Wij zagen het en die rare Ramos met zijn arrogante gele kaart en zogenaamd handige schorsing zag het ook. Vanuit zijn vipbox met stoelverwarming. De verwende trut.

Even was ik weer 16 toen Cruijff en consorten hetzelfde flikten. En ik was ook weer even 41. Toen wonnen ze met Louis alles wat er te winnen viel. 41 is het omgekeerde 14. En nu? De beker, de schaal en de Champions League. Daarna gaan ze allemaal weg en blijft Ajax met een veel te dikke portemonnee achter. Zelfs Overmars en Van der Sar schijnen naar Arsenal en Manchester United te vertrekken. Wie hun baantje over moet nemen? Twan Huys misschien. Hij weet: geld maakt niet gelukkig. Voetbal wel.

Vraag blijft: heeft Wesley gekeken? Of had hij andere dingen aan zijn buik? Daar moet de komende weken het een en ander worden uitgegumd. Ik zou over die kop van Yolanthe voorlopig een gastendoekje leggen. Als hij die nog in huis heeft.

Of ik ook vond dat Klaas-Jan Huntelaar dinsdag na de magische wedstrijd raar deed? Nee hoor. Gewoon wraak op de club waar hij niet vrolijk is vertrokken. Of misschien was hij wel zo uitzinnig blij omdat hij het mobiele nummer van Yolanthe had gekregen. Van wie? Van Ten Hag. Die had het weer van die Realtrainer Santiago Solari. Dus daarom hield die schijterd die geniepige hand voor zijn mond.