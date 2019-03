Goud voor Van Ruijven op de 500 meter bij WK shorttrack

Op de WK shorttrack in het Bulgaarse Sofia heeft Lara van Ruijven zaterdagmiddag goud gewonnen. Het brons was voor Suzanne Schulting. De Chinese Fan Kexin won zilver.

Van Ruijven finishte eigenlijk als tweede, maar de Italiaanse Martine Valcepina werd gediskwalificeerd nadat de jury een overtreding had geconstateerd. Ze gaf Van Ruijven een duw in de laatste meters van de race.

Eerder op de dag overkwam Schulting ongeveer hetzelfde. Bij de halve finales op de 1.500 meter vond de jury dat ze Francaise Huot Marchand een zetje gaf. Ze kreeg een diskwalificatie. Schulting en bondscoach Jeroen Otter waren boos over die beslissing. “Naar mijn mening is dit een compleet onterechte penalty”, zei ze tegen NOS. “Het is een enorme klap voor mijn toernooi.”