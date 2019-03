Ik loop vanaf het Hauptbahnhof Keulen naar de Rijn. Direct achter de beroemde dom is een groot plein, waaromheen acht ‘gele hesjes’ op gelijke afstand van elkaar staan opgesteld. Ze verhinderen wandelgangers het plein te betreden. Verwacht men een aanslag? Komt hier een demonstratie? Ik wil er meer van weten en vraag het een geel hesje. „Hieronder is onze concertzaal”, zegt hij, „en als er gespeeld of gerepeteerd wordt, hoort men mensen lopen, skaten of rolkoffers trekken. Dat stoort nogal en dat moeten wij voorkomen. Neen, er is niets aan dit akoestische probleem te doen, en daarom staan wij hier telkens weer. Sinds 1986, de opening van de Philharmonie.”

