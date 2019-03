Forse toename in aantal overdosissen pijnstiller oxycodon

Het aantal overdosissen door de pijnstiller oxycodon is gestegen van 280 in 2017 naar 424 vorig jaar. Dat bevestigt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het aantal overdosissen na gebruik van de zware pijnstiller groeit al jaren. Volgens cijfers van het NVIC waren er in 2008 nog 43 overdosissen. Een overdosis kan tot ademhalingsproblemen en een coma leiden. Vaak is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Deels is de toename een weerspiegeling van het groeiend aantal gebruikers van de pijnstiller, van 93.000 in 2008 tot bijna 488.000 in 2017. Volgens RTL Nieuws stabiliseerde het aantal gebruikers vorig jaar.

Zeer verslavend

Het gebruik van opioïden zoals oxycodon is zeer verslavend. Dergelijke opioïden zijn alleen op recept verkrijgbaar. Voorheen werden ze uitsluitend voorgeschreven aan terminale kankerpatiënten, nu geven artsen de sterke pijnstillers steeds vaker bij minder ernstige klachten, zoals botbreuken.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) maakte in februari bekend het toenemende gebruik van zware pijnstillers in Nederland terug te willen dringen. Hij had het toen onder meer over oxycodon en fentanyl. Het afgelopen decennium is het aantal opioïde-gebruikers gestegen van bijna 330.000 tot 730.000.