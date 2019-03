‘Ik heb net een documentaire gezien over hoe dieren in de vleesindustrie worden behandeld”, vertelt Adelka Vendl (48). Daarom heeft ze veel groenten in haar winkelwagen. „Stoppen met vlees is lastig, want je bent het gewend. Mijn ouders komen uit Tsjechië, dus we aten thuis veel varkensvlees. Mijn drie zoons willen ook vlees eten.” Wel probeert ze steeds vaker vegetarische gerechten. „Maar dat is best arbeidsintensief.”

Wat doe je nog meer om minder vlees te eten?

„We proberen twee keer per week geen vlees te eten. Om op ideeën te komen hebben we een maaltijdboxabonnement genomen. Maar de kinderen strepen nu toch vis of vlees aan. Eigenlijk moet vlees op rantsoen. Want veel mensen hebben geen discipline of tijd. En alles is zo goedkoop.”

Wat in het mandje is voor jou?

„De roomboter, want ik hou van bakken. Dit weekend wordt mijn zoon zestien, dus ik neem de hele dag om een taart voor hem te maken. Dan kan hij uitdelen op scouting.”

En wat in het mandje is niet voor jou?

„De pindakaas. Die is voor mijn oudste zoon. Hij doet een nieuw dieet, echt iets voor jonge gasten van nu. Ze willen spieren kweken. Dan gaan ze eerst ‘bulken’, met smoothies met pindakaas en daarna ‘cutten’, dus vet verbranden en spieren opbouwen. Hij doet dat heel serieus. Dat is wel anders met zijn examens. Maar we weten tenminste dat als hij het wil, hij zich ergens in vast kan bijten.”