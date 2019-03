Duizenden mensen de straat op in Venezuela

Duizenden aanhangers van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó zijn zaterdag in hoofdstad Caracas de straat opgegaan om te demonstreren tegen het beleid president Nicolás Maduro. Volgens persbureau AFP waren er tegen de tienduizend mensen op de been. In het wit gekleed uitten ze hun onvrede over de hyperinflatie in het land en de nog altijd niet verholpen stroomstoring die grote delen van Venezuela sinds donderdag teistert.

Tegelijkertijd vonden elders in de hoofdstad ook pro-regeringsdemonstraties plaats. In rode T-shirts en opgezweept door Maduro, die Guaidó een “een clown en een marionet” noemde, ageerden een paar duizend aanhangers van de president tegen wat zij “het Amerikaanse imperialisme” noemen. De Verenigde Staten zijn een uitgesproken tegenstander van Maduro en proberen zijn regering te ontregelen met sancties en steun aan Guaidó.

Oproerpolitie

De aanhangers van Guaidó werden opgewacht door oproerpolitie. Die blokkeerde sommige straten en weerhield de demonstranten ervan bepaalde delen van de stad te bereiken. Zover bekend is het niet tot grote ongeregeldheden gekomen. Volgens Reuters is één vrouw besproeid met pepperspray. Het is de eerste grote demonstratie sinds Guaidó maandag terugkeerde naar Venezuela. De oppositiepoliticus, die door vijftig landen als interim-president wordt erkend, was ook bij de protestacties aanwezig en sprak zijn aanhangers toe.

Donderdag werd Venezuela getroffen door een grote stroomstoring. Een deel van het land zit nog altijd zonder elektriciteit. Volgens Maduro is zijn land het slachtoffer van een cyberaanval. Critici van de president betwisten dat en wijten de uitval aan slecht onderhoud.

Maduro zegt dat 70 procent inmiddels weer elektriciteit heeft. Volgens hem werden de herstelwerkzaamheden zaterdag bemoeilijkt door een nieuwe cyberaanval.